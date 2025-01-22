Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki otelin içi görüntülendi! Kahreden görüntüler
Anadolu Ajansı
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Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de çıkan yangında 76 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı. Yangın saatler sonra söndürülürken küle dönen otelin son hali dehşetin boyutunu bir kez daha gözler önüne serdi.
12 katlı otelin çatısında yangın nedeniyle büyük hasar oluştuğu, camların kırıldığı ve eşyaların tamamen yandığı görüldü.
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En alt katta bulunan spor salonu ile havuz bölümü de yangında tamamen kül oldu.
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İşte otelin son hali...
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