Ticaret Bakanlığı: 19 serbest bölgede 4,1 milyar dolar dış ticaret fazlası elde edildi

Ticaret Bakanlığı, 2024'te Türkiye'deki 19 serbest bölgede 12 milyar dolar ihracat yapıldığını ve 4,1 milyar dolar dış ticaret fazlası elde edildiğini duyurdu. Bakanlığın açıklamasında, ayrıca orta-ileri ve yüksek teknoloji sınıflarına giren malların ihracattaki payının, 2023'teki yüzde 52,37 seviyesinden yüzde 56'ya yükseldiği belirtildi.

Abone ol

Ticaret Bakanlığı, 19 serbest bölgede 2024 yılında 12 milyar dolar ihracat yapılarak 4,1 milyar dolar dış ticaret fazlası elde edildiğini açıkladı.



Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Katma değerli üretim ve ihracatın merkezleri olan Ticaret Bakanlığımıza bağlı serbest bölgelerimiz, ülkemizin üretim kapasitesine, istihdam imkanlarına ve dış ticaret performansına güç katmaya kararlılıkla devam ediyor. 2024 yılında toplam ihracat 12 milyar dolar olurken, serbest bölgelerimizin ithalatı 2023 yılına göre yüzde 14,8 oranında düşüş göstererek 7,9 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Bu gelişmeler neticesinde, Ticaret Bakanlığımıza bağlı serbest bölgelerin dış ticaret fazlası 2023'teki 3,2 milyar dolar seviyesinden 2024 yılında 4,1 milyar dolara yükselmiştir. İhracatın ithalatı karşılama oranı ise yüzde 152'ye yükselerek, serbest bölgelerimizin uluslararası ticaretteki rekabetçi gücünü bir kez daha teyit etmiştir" denildi.

'İSTİHDAM 96 BİN 436 KİŞİYE ULAŞTI'

Ayrıca, orta-ileri (yüzde 47,7) ve yüksek (yüzde 8,3) teknoloji sınıflarına giren malların ihracattaki payının, 2023'teki yüzde 52,37 seviyesinden yüzde 56'ya yükseldiği belirtilerek "2024 yılında serbest bölgelerdeki satışlar içerisinde ihracatın payı ise 2023 yılındaki yüzde 71 seviyesinden 2024'te yüzde 74'e yükselmiştir. 2024 yıl sonu itibarıyla, 524'ü yabancı olmak üzere toplam 2 bin 91 firmanın faaliyet gösterdiği serbest bölgelerimizde istihdam 96 bin 436 kişiye ulaşmıştır. Ticaret Bakanlığımıza bağlı serbest bölgelerimiz, sadece dış ticaretimize değil, yüksek teknoloji odaklı üretime ve istihdama da güç veriyor. Katma değer üreten bu bölgeler, Türkiye'yi küresel ekonomide daha güçlü bir konuma taşıyor. Serbest bölgelerimizi daha da güçlendirmek, ülkemizin kilit ihracat üsleri haline getirmek üzere çalışmalarımızı 2025 yılında da sürdüreceğiz" ifadelerine yer verildi.