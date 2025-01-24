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Çinli dev BYD amiral gemisi TANG'ı Türkiye'de satışa sunuyor menzili bellli oldu

Çinli dev BYD amiral gemisi TANG'ı Türkiye'de satışa sunuyor menzili bellli oldu

Elektrikli otomobil üreticisi BYD, amiral gemisi elektrikli SUV modeli TANG'ı martta Türkiye'de satışa sunacağını duyurdu.

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Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de halihazırda 6 modeliyle ilgi odağı olan BYD, martta amiral gemisi elektrikli SUV modeli TANG'ı müşterileriyle buluşturacak.

Geniş iç hacmi, premium özellikleri ve gelişmiş elektrikli araç teknolojileriyle öne çıkan BYD TANG, estetik detayları, çarpıcı hatları ve ferah iç mekanıyla dikkat çekiyor. Araç, BYD Akıllı Kokpit Sistemi sayesinde bilgi-eğlence deneyimini bir üst seviyeye taşıyor.

TANG, 15.6 inç döndürülebilir dokunmatik ekranı, 12.3 inç dijital gösterge paneli ve Qualcomm'un Snapdragon SA8155 çip seti ile donatılarak sürücülere mobil bir teknoloji merkezi sunuyor. Ayrıca 7 koltuklu ferah iç tasarımı, gelişmiş elektrikli motor teknolojisi ve çevreye duyarlı yapısıyla hem bireysel kullanıcılar hem de aileler için ideal bir SUV olarak öne çıkıyor.

Araç, 108,8 kWsa kapasiteli Blade Batarya teknolojisi sayesinde 530 kilometreye kadar menzil sunuyor ve çift elektrik motoru ile dört tekerlekten çekiş sistemi sayesinde 0'dan 100 kilometre hıza yalnızca 4,9 saniyede ulaşıyor.

Ayrıca BYD TANG, DiSus-C Akıllı Süspansiyon Kontrolü sayesinde farklı sürüş modlarına uyum sağlayarak yol koşullarını analiz ediyor ve süspansiyon sertliğini otomatik olarak ayarlayarak maksimum konfor ve denge sağlıyor.

Blade Batarya, lityum demir fosfat (LFP) kimyasıyla geleneksel lityum-iyon bataryalara kıyasla daha yüksek güvenlik ve dayanıklılık sunuyor. Çivi ile Delme Testi’ni başarıyla geçen bu teknoloji, sektördeki en güvenli bataryalardan biri olarak gösteriliyor. Ayrıca, hızlı şarj özelliğiyle yalnızca 30 dakikada %30’dan %80’e kadar şarj edilebiliyor, bu da günlük kullanımda ve uzun yolculuklarda sürücülere yüksek güvenilirlik sağlıyor.

Tam elektrikli E-SUV modeli BYD TANG, mart ayından itibaren Türkiye'deki BYD showroomlarında müşterilerin beğenisine sunulacak.

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