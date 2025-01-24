BIST 10.090
DOLAR 35,70
EURO 37,47
ALTIN 3.184,51
HABER /  EKONOMİ

Çocuklarınızı bu üründen uzak tutun! Bakanlık yasakladı, piyasadan toplatılıyor

Çocuklarınızı bu üründen uzak tutun! Bakanlık yasakladı, piyasadan toplatılıyor

Ticaret Bakanlığı, iki çocuk ürününün daha piyasadan toplatılmasına karar verdi. Bakanlık ürünlerin markalarını da açıkladı.

Abone ol

Ticaret Bakanlığı insan sağlığını tehlikeye düşüren "güvensiz" olarak nitelediği ürünlerin listesini güncellemeye devam ediyor. 

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre  son olarak "Sasta" marka çocuk saatlerinin yüksek miktarda kurşun içermesi nedeniyle piyasadan toplatılmasına karar veren bakanlık, 2 çocuk ürünüyle ilgili de yasak kararı aldı. 

"Can Sport" marka Zıplama Topu ve "Little Chef" marka küçük oyuncakların piyasaya arzı yasaklandı ve toplatılmasına karar verildi. İki ürünün de boğulma riski taşıdığı belirtildi. 

ÖNCEKİ HABERLER
Trafikte yeni dönem! Kurallara uymayan sürücüler yandı: Ehliyetlerine el konulacak
Trafikte yeni dönem! Kurallara uymayan sürücüler yandı: Ehliyetlerine el konulacak
Camiye saldırı planlayan çocuk gözaltına alındı! Evinden bunlar çıktı...
Camiye saldırı planlayan çocuk gözaltına alındı! Evinden bunlar çıktı...
Erzurum'da feci kaza iki araç kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü 3 yaralı
Erzurum'da feci kaza iki araç kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü 3 yaralı
Buz tutan Çıldır Gölü üzerinde aracıyla gezdi
Buz tutan Çıldır Gölü üzerinde aracıyla gezdi
Honda'nın yenilenen Civic modeli Türkiye'de satışa sunulacak! Tarih belli oldu
Honda'nın yenilenen Civic modeli Türkiye'de satışa sunulacak! Tarih belli oldu
Elazığ depreminin üzerinden 5 yıl geçti! Bakan Kurum: Hep birlikte şehrimizi ayağa kaldırdık
Elazığ depreminin üzerinden 5 yıl geçti! Bakan Kurum: Hep birlikte şehrimizi ayağa kaldırdık
Tek gecede 6 gezegen bir arada geçit sunacak
Tek gecede 6 gezegen bir arada geçit sunacak
İslahiye Sınır Kapısı'nın açılması için çalışma
İslahiye Sınır Kapısı'nın açılması için çalışma
201 bininci konut teslim ediliyor! Bakan Kurum: Bizim kurdeleler huzura açılan kapılara anahtar olur
201 bininci konut teslim ediliyor! Bakan Kurum: Bizim kurdeleler huzura açılan kapılara anahtar olur
Çinli dev BYD amiral gemisi TANG'ı Türkiye'de satışa sunuyor menzili bellli oldu
Çinli dev BYD amiral gemisi TANG'ı Türkiye'de satışa sunuyor menzili bellli oldu
Alkol bağımlılığından kurtulup Yeşilay'da iyileştirme koçu oldu
Alkol bağımlılığından kurtulup Yeşilay'da iyileştirme koçu oldu
Cüneyt Özdemir sonuna kadar haklı! Tanju Özcan göz göre göre bakın nasıl yalan konuştu rezalet ötesi
Cüneyt Özdemir sonuna kadar haklı! Tanju Özcan göz göre göre bakın nasıl yalan konuştu rezalet ötesi