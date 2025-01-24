Çocuklarınızı bu üründen uzak tutun! Bakanlık yasakladı, piyasadan toplatılıyor

Ticaret Bakanlığı, iki çocuk ürününün daha piyasadan toplatılmasına karar verdi. Bakanlık ürünlerin markalarını da açıkladı.

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Ticaret Bakanlığı insan sağlığını tehlikeye düşüren "güvensiz" olarak nitelediği ürünlerin listesini güncellemeye devam ediyor.

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre son olarak "Sasta" marka çocuk saatlerinin yüksek miktarda kurşun içermesi nedeniyle piyasadan toplatılmasına karar veren bakanlık, 2 çocuk ürünüyle ilgili de yasak kararı aldı.

"Can Sport" marka Zıplama Topu ve "Little Chef" marka küçük oyuncakların piyasaya arzı yasaklandı ve toplatılmasına karar verildi. İki ürünün de boğulma riski taşıdığı belirtildi.