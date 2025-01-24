Vodafone'dan ev internetiyle ilgili yeni karar 1 Nisan'dan itibaren..

Vodafone, 1 Nisan'dan itibaren ev internetinde bakır altyapı (DSL) satışını durduracağını duyurdu.

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Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin dijitalleşmesine öncü olma vizyonuyla faaliyet gösteren Vodafone, ev internetine özel yeni bir kararı hayata geçirmeye hazırlanıyor.

Vodafone, aldığı yeni karar doğrultusunda, sadece fiber altyapısı bulunan yerlerde hizmet verecek. Bakır toptan altyapı hizmeti olan yerlerde ise 1 Nisan'dan itibaren yeni müşteri alımı yapılmayacak.

Şirket, toptan kiralama yoluyla hizmet verilen mevcut DLS altyapıdan kaynaklı müşteri şikayetleri nedeniyle bu yönde karar aldı. Halihazırda bu altyapı üzerinden hizmet alan "Vodafone Ev İnterneti" müşterileri ise bu karardan etkilenmeyecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Engin Aksoy, bakır altyapının eski bir teknoloji olduğunu, kendilerine ait olmayan bakır altyapıdan kaynaklı müşteri şikayetlerinin, sayıca çok fazla olduğunu belirtti.

Aksoy, "Müşteri bu üründen memnun değil, çünkü altyapıda sürekli kesinti yaşanıyor. Fiberin olmadığı bölgelerde kiralama yaptığımız bakır altyapıyla, istediğimiz ve müşterilerimizi mutlu edecek standartlarda hizmet sunmakta zorlanıyoruz. Bu olumsuz deneyimin nedenlerinden biri, arıza oranı. Bakır altyapıda müşterilerimizin yaşadığı arıza oranı, fibere göre 2 kat fazla. Müşterilerimizin yaklaşık yüzde 5'i, her ay bir arıza kaydı oluşturuyor." değerlendirmesinde bulundu.

Fiber hizmeti bulunmayan noktalarda port yetersizliği sebebiyle tüketicinin mağdur olduğuna değinen Aksoy, envanter açısından da sıkıntılar yaşandığını, sahaya indiklerinde sistemde var gözüken port tahsisinde kayıplar saptadıklarından bahsetti.

Aksoy, fiber altyapının daha hızlı olduğunu ve bu altyapıyla hizmet verdikleri müşterilerde iptal oranının daha düşük olduğunu vurgulayarak, "Ev interneti müşterilerimize daha iyi hizmet vermek için bu kararı aldık. Bizim için müşterilerimizin mutluluğu ve refahı öncelikli. Müşterilerimize mutsuz olacakları bir ürünü satmamayı tercih ediyoruz. Bakır altyapı gibi eski ve kötü deneyim sunan teknolojileri satmak istemiyoruz. Bu kararımızın, yeni nesil teknolojilerin hayata geçmesi için teşvik edici bir etkisi olmasını umuyoruz." ifadelerini kullandı.

"Fiberi yaygınlaştıracak bir yatırım modeli geliştirilmeli"

Fiber altyapıyla daha sürdürülebilir hizmet verilebileceğine, fiber internetin kendileri için önemli bir odak alanı olduğuna işaret eden Aksoy, şunları kaydetti:

"Fiber internet, internet bağlantı kalitesi olarak en iyi ürün. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu verilerine göre, bu hizmeti alan abonelerin toplam pazar içindeki payı, artmaya devam ederek yüzde 36,8'e ulaştı. Ülkemizde uzun yıllardır fiber altyapıyı genişletmek için yatırım planları yaptığımız halde bu planları, düzenlemelerin uygulanmasından kaynaklı sorunlar nedeniyle gerçekleştirme imkanı bulamadık. Fiberi ülke genelinde hızla yaygınlaştıracak bir yatırım modeli geliştirilmeli."

Aksoy, ülke kaynaklarının verimli kullanılması için ortak yatırıma imkan sağlayacak bir ortak altyapı şirketi kurulmasının, Türkiye'de yatırımların hızlanmasına katkı sağlayacağına inandığını belirtti.

Müşterilere kaliteli servisi daha uygun maliyetle sunabilmeleri için rekabetçi bir ortam sağlanması gerektiğini kaydeden Aksoy, "Bu nedenle, altyapı şirketi, herhangi bir operatöre değil, perakende hizmetinden ayrışmış ve tüm operatörlere eşit mesafede duran bir yapı olmalı. Sektör olarak, birlikte çalışmayı da etkinleştirerek daha büyük bir katma değer yaratabileceğimize inanıyoruz." şeklinde görüş belirtti.