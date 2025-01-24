BIST 10.090
DOLAR 35,70
EURO 37,47
ALTIN 3.184,51
HABER /  GÜNCEL

Velilere müjde! Artık özel okullar bu ücreti ödeyemeyecek

Velilere müjde! Artık özel okullar bu ücreti ödeyemeyecek

Resmi Gazete'de 6 Aralık 2024 yılında yayımlanan okullardaki kılık-kıyafet düzenlemesi özel okullarda da geçerli olacak. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yeni mevzuatına göre, özel okullardaki öğrencilerin formaları gibi veliye ek mali yük getirmeyecek şekilde serbest piyasa koşullarından temin edilebilecek.

Abone ol

Özel okullarla ilgili yeni bir düzenleme daha yapıldı. Buna göre, Resmî Gazete’de 6 Aralık 2024’te yayımlanan "Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul Öğrencilerinin Kılık ve Kıyafetlerine Dair Yönetmelik’te Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik" hükümleri, milletlerarası özel öğretim kurumları ve azınlık okulları dışındaki özel okullarda da geçerli olacak.

VELİLERE MALİ YÜK GETİRMEYECEK ŞEKİLDE DÜZENLENECEK

Ayrıca, Resmî Gazete’de 3 Ocak’ta yayımlanan Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği’nde de özel okullardaki öğrenci kıyafetlerine ilişkin yeni hükümler yer aldı. Bu kapsamda, marka lisans sözleşmesi yapan özel okullar da dâhil olmak üzere tüm özel okullarda okuyan öğrencilerin kıyafetlerinin temininde velilere mali yük getirmeyecek kriterler esas olacak

SERBEST PİYASADAN TEMİN EDİLEBİLECEK

Okul kıyafetleri, serbest piyasa koşullarında temin edilebilecek Yeni düzenlemeye göre özel okul velileri, okul kıyafetlerini serbest piyasa koşullarından temin edebilecek.

Velilere öğrenci kıyafetlerini elektronik ticaret platformu üzerinden almak için dayatmaya müsaade edilmeyecek. Bu dayatma ile karşılaşan veliler buna karşı koyarak serbest piyasa koşullarında kıyefetleri istediği yerden alabilecek.

ÖZEL GÜNLER İÇİN DE KIYAFET İSTENEMEYECEK

Diğer yandan veliler özel gün, hafta ve kutlamalarda ders içi ve ders dışı faaliyetlerde kullanılmak üzere mali yük getirecek özel kıyafetler de almayacaklar.

KIYAFETLERDE ÖZEL BASKI OLMAYACAK

Ayrıca okul kıyafeti belirlenirken devlet okullarında olduğu gibi okul-aile birliği yönetim kurulunun ve öğretmenler kurulunun görüşleri alınacak. Okul müdürlüğü tarafından belirlenecek kıyafette, özel işaret, baskı ve desen gibi kısıtlamalar yer almayacak. Bu şekilde bir kısıtlamanın konulması Yönetmeliklerin ihlali anlamına gelecek.

Bunun yanında okulu kıyafetlerin serbest piyasadan alınmasını engelleyecek şekilde okul armaları okul formalarının üzerine dokunarak üretilemeyecek.

Okul kıyafeti görseli, okulun internet sitesinde yayımlanacak ve kıyafet değişikliği 4 eğitim ve öğretim yılı boyunca yapılmayacak. Okul kıyafeti, Millî Eğitim Temel Kanunu’nda yer alan temel ilkeler doğrultusunda ekonomik, sade, kullanışlı, kolay temin edilebilir ve pedagojik esaslara uygun olacak.

ÖNCEKİ HABERLER
Kremlin: Putin-Trump görüşmesi için ABD'den sinyal bekliyoruz
Kremlin: Putin-Trump görüşmesi için ABD'den sinyal bekliyoruz
Vodafone'dan ev internetiyle ilgili yeni karar 1 Nisan'dan itibaren..
Vodafone'dan ev internetiyle ilgili yeni karar 1 Nisan'dan itibaren..
MEB'den özel okul kıyafetlerindeki düzenlemeye ilişkin açıklama
MEB'den özel okul kıyafetlerindeki düzenlemeye ilişkin açıklama
Deniz Arman hayatını kaybetti! Son isteğini yakınlarına söylemiş
Deniz Arman hayatını kaybetti! Son isteğini yakınlarına söylemiş
Bolu'daki otel yangını! Bakan Kemal Memişoğlu yaralıların son durumu hakkında bilgi verdi
Bolu'daki otel yangını! Bakan Kemal Memişoğlu yaralıların son durumu hakkında bilgi verdi
Düzensiz göçmenleri "kağıt havlular" arasında saklayan suç örgütüne hapis cezası istemi
Düzensiz göçmenleri "kağıt havlular" arasında saklayan suç örgütüne hapis cezası istemi
Samet Akaydın'ın yeni takımı belli oldu iddiası
Samet Akaydın'ın yeni takımı belli oldu iddiası
Çocuklarınızı bu üründen uzak tutun! Bakanlık yasakladı, piyasadan toplatılıyor
Çocuklarınızı bu üründen uzak tutun! Bakanlık yasakladı, piyasadan toplatılıyor
Trafikte yeni dönem! Kurallara uymayan sürücüler yandı: Ehliyetlerine el konulacak
Trafikte yeni dönem! Kurallara uymayan sürücüler yandı: Ehliyetlerine el konulacak
Camiye saldırı planlayan çocuk gözaltına alındı! Evinden bunlar çıktı...
Camiye saldırı planlayan çocuk gözaltına alındı! Evinden bunlar çıktı...
Erzurum'da feci kaza iki araç kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü 3 yaralı
Erzurum'da feci kaza iki araç kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü 3 yaralı
Buz tutan Çıldır Gölü üzerinde aracıyla gezdi
Buz tutan Çıldır Gölü üzerinde aracıyla gezdi