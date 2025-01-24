Velilere müjde! Artık özel okullar bu ücreti ödeyemeyecek

Resmi Gazete'de 6 Aralık 2024 yılında yayımlanan okullardaki kılık-kıyafet düzenlemesi özel okullarda da geçerli olacak. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yeni mevzuatına göre, özel okullardaki öğrencilerin formaları gibi veliye ek mali yük getirmeyecek şekilde serbest piyasa koşullarından temin edilebilecek.

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Özel okullarla ilgili yeni bir düzenleme daha yapıldı. Buna göre, Resmî Gazete’de 6 Aralık 2024’te yayımlanan "Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul Öğrencilerinin Kılık ve Kıyafetlerine Dair Yönetmelik’te Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik" hükümleri, milletlerarası özel öğretim kurumları ve azınlık okulları dışındaki özel okullarda da geçerli olacak.

VELİLERE MALİ YÜK GETİRMEYECEK ŞEKİLDE DÜZENLENECEK

Ayrıca, Resmî Gazete’de 3 Ocak’ta yayımlanan Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği’nde de özel okullardaki öğrenci kıyafetlerine ilişkin yeni hükümler yer aldı. Bu kapsamda, marka lisans sözleşmesi yapan özel okullar da dâhil olmak üzere tüm özel okullarda okuyan öğrencilerin kıyafetlerinin temininde velilere mali yük getirmeyecek kriterler esas olacak

SERBEST PİYASADAN TEMİN EDİLEBİLECEK

Okul kıyafetleri, serbest piyasa koşullarında temin edilebilecek Yeni düzenlemeye göre özel okul velileri, okul kıyafetlerini serbest piyasa koşullarından temin edebilecek.

Velilere öğrenci kıyafetlerini elektronik ticaret platformu üzerinden almak için dayatmaya müsaade edilmeyecek. Bu dayatma ile karşılaşan veliler buna karşı koyarak serbest piyasa koşullarında kıyefetleri istediği yerden alabilecek.

ÖZEL GÜNLER İÇİN DE KIYAFET İSTENEMEYECEK

Diğer yandan veliler özel gün, hafta ve kutlamalarda ders içi ve ders dışı faaliyetlerde kullanılmak üzere mali yük getirecek özel kıyafetler de almayacaklar.

KIYAFETLERDE ÖZEL BASKI OLMAYACAK

Ayrıca okul kıyafeti belirlenirken devlet okullarında olduğu gibi okul-aile birliği yönetim kurulunun ve öğretmenler kurulunun görüşleri alınacak. Okul müdürlüğü tarafından belirlenecek kıyafette, özel işaret, baskı ve desen gibi kısıtlamalar yer almayacak. Bu şekilde bir kısıtlamanın konulması Yönetmeliklerin ihlali anlamına gelecek.

Bunun yanında okulu kıyafetlerin serbest piyasadan alınmasını engelleyecek şekilde okul armaları okul formalarının üzerine dokunarak üretilemeyecek.

Okul kıyafeti görseli, okulun internet sitesinde yayımlanacak ve kıyafet değişikliği 4 eğitim ve öğretim yılı boyunca yapılmayacak. Okul kıyafeti, Millî Eğitim Temel Kanunu’nda yer alan temel ilkeler doğrultusunda ekonomik, sade, kullanışlı, kolay temin edilebilir ve pedagojik esaslara uygun olacak.