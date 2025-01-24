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Bolu Gerede'de önceki gün kaybolan kadından acı haber

Bolu Gerede'de önceki gün kaybolan kadından acı haber

Bolu'nun Gerede ilçesinde kayıp ihbarı yapılması üzerine arama çalışmaları başlatılan 61 yaşındaki kadın kayalık arazide ölü bulundu.

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Akçaşar köyündeki evinden önceki gün ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan Saime Ayer (61) için başlatılan arama çalışmaları sürdü.

Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğü koordinesinde, Karabük ve Çankırı Afet ve Acil Durum İl Müdürlükleri, Gerede İlçe Jandarma Komutanlığı ve kentteki arama kurtarma derneklerine bağlı ekiplerin katıldığı aramalarda, Ayer'in cesedine ulaşıldı.

Köyünden yaklaşık 2,5 kilometre uzaklıktaki sarp ve kayalık arazide bulunan Ayer'in cenazesi, incelemenin ardından Gerede Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

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