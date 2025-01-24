BIST 10.070
DOLAR 35,69
EURO 37,40
ALTIN 3.190,13
HABER /  EKONOMİ

Eczacıbaşı Topluluğu'nun yeni CEO'su belli oldu

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Eczacıbaşı Topluluğu'nun yeni CEO'su belli oldu

Eczacıbaşı Topluluğu'nda Üst Yöneticilik (CEO) görevine Burak Sevilengül getirildi.

Abone ol

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 17 Şubat itibarıyla CEO'luk görevine başlayacak olan Sevilengül, uluslararası kariyerinde kazandığı deneyim ve başarılarla dikkati çekiyor.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi İşletme Bölümü’nden mezun olan Sevilengül, Georgia Üniversitesi'nde İşletme Yüksek Lisansı (MBA) derecesini aldı.

Sevilengül, profesyonel kariyerine 1994'te Yaşar Dış Ticaret'te İhracat Pazarlama Yöneticisi olarak başladı. 1996-1998 arasında Dardanel'de Uluslararası Satış ve Pazarlama Yöneticisi, 1999-2001'de FedEx'te Fiyatlama Analisti olarak görev yaptı. 2001-2005 döneminde ise Turkcell'de Tüketici Pazarlama Birim Yöneticiliği pozisyonunda bulundu.

2005-2006'da Intel'de Orta Doğu, Türkiye ve Afrika Bölge İş Geliştirme Yöneticisi olarak çalışan Sevilengül, 2006-2016 arasında Turkcell'de Bireysel Müşteriler Bölüm Başkanı ve çeşitli üst düzey görevlerde yer aldı.

2016-2023 döneminde Birleşik Arap Emirlikleri merkezli teknoloji grubu Etisalat'ta Ticari Operasyonlardan Sorumlu Başkan Yardımcılığı ve Uluslararası Operasyonlar Üst Yöneticiliği (CEO) yaptı. Bu dönemde dijitalleşme, yeni iş alanlarında büyüme, şirket satın alma ve birleşme süreçlerine liderlik etti.

Sevilengül, 2023'te kurduğu EBS Danışmanlık şirketiyle çok uluslu şirketlerin üst yönetim ve kurullarına stratejik danışmanlık hizmeti sundu.

Teknoloji, finansal hizmetler ve telekomünikasyon sektörlerinde geniş bir deneyime sahip olan Sevilengül, farklı özel ve halka açık şirketlerin yönetim kurullarında da görev aldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Bolu Kartalkaya'daki yangında gözaltı sayısı 14'e yükseldi
Bolu Kartalkaya'daki yangında gözaltı sayısı 14'e yükseldi
Trump, Kennedy suikastı dosyalarının açıklanması için kararname imzaladı
Trump, Kennedy suikastı dosyalarının açıklanması için kararname imzaladı
Halit Ergenç ve Dolunay Soysert ifade için savcılığa çağrıldı
Halit Ergenç ve Dolunay Soysert ifade için savcılığa çağrıldı
NASA'dan mahsur kalan astronotlara yeni görev: Uzayda yaşam arayacaklar!
NASA'dan mahsur kalan astronotlara yeni görev: Uzayda yaşam arayacaklar!
Bartın'da 11 yaşındaki oğlunu tüfekle vuran baba tutuklandı
Bartın'da 11 yaşındaki oğlunu tüfekle vuran baba tutuklandı
ABD'de trans olduğunu söyleyerek kadın soyunma odasına giren adam birçok cinsel suçtan sabıkalı çıktı
ABD'de trans olduğunu söyleyerek kadın soyunma odasına giren adam birçok cinsel suçtan sabıkalı çıktı
Türkiye ve Suriye arasındaki ticari ilişkilerde yol haritası belirlendi
Türkiye ve Suriye arasındaki ticari ilişkilerde yol haritası belirlendi
Bolu Gerede'de önceki gün kaybolan kadından acı haber
Bolu Gerede'de önceki gün kaybolan kadından acı haber
Fatih Karagümrük'te o futbolcu ile yollar ayrıldı
Fatih Karagümrük'te o futbolcu ile yollar ayrıldı
Velilere müjde! Artık özel okullar bu ücreti ödeyemeyecek
Velilere müjde! Artık özel okullar bu ücreti ödeyemeyecek
Kremlin: Putin-Trump görüşmesi için ABD'den sinyal bekliyoruz
Kremlin: Putin-Trump görüşmesi için ABD'den sinyal bekliyoruz
Vodafone'dan ev internetiyle ilgili yeni karar 1 Nisan'dan itibaren..
Vodafone'dan ev internetiyle ilgili yeni karar 1 Nisan'dan itibaren..