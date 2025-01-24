Trump, Kennedy suikastı dosyalarının açıklanması için kararname imzaladı

ABD Başkanı Donald Trump, eski başkan John F. Kennedy, kardeşi Robert F. Kennedy ve insan hakları savunucusu Martin Luther King Jr. suikastları ile ilgili belgelerin gizliliğinin kaldırılmasını öngören bir kararname imzaladı.

Abone ol

ABD Başkanı Donald Trump, ülke tarihindeki üç büyük suikastı aydınlatabilecek önemli bir adım atarak, gizlilikleri devam eden kritik belgelerin serbest bırakılmasına karar verdi. Trump, eski Başkan John F. Kennedy, onun kardeşi Robert F. Kennedy ve ünlü insan hakları savunucusu Martin Luther King Jr.'ın öldürülmeleriyle ilgili dosyaların gizliliğinin kaldırılmasını öngören bir kararname imzaladı.

DOSYA 45 GÜN İÇİNDE AÇIKLIĞA KAVUŞACAK

Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada, bu kararnameyle birlikte John F. Kennedy suikastına dair belgelerin gizliliğinin 15 gün içinde kaldırılacağı, Robert F. Kennedy ve Martin Luther King Jr. suikastlarıyla ilgili dosyaların ise 45 gün içinde açıklığa kavuşacağı belirtiliyor. Trump, seçim kampanyası sırasında bu belgelerin gizliliğini kaldırma sözü vermişti, ve bu adım, verdiği sözün yerine getirilmesi olarak değerlendiriliyor.

Bu imza töreni sırasında Trump, yalnızca bu tarihi suikastlarla ilgili belgelerin gizliliğinin kaldırılması yönünde değil, aynı zamanda teknoloji ve ekonomiyle ilgili pek çok başka önemli kararnameler de imzaladı. Yapay zeka alanındaki gelişmeleri düzenlemek amacıyla iki yeni kararname çıkarırken, ayrıca Bilim ve Teknoloji Danışma Kurulu kurma kararı aldı. Kripto paralarla ilgili yeni bir görev birimi kurulmasına da onay verildi. Ayrıca, kürtaj karşıtı protestolara katılan bazı göstericilerin affedilmesine dair bir karar da imzalandı.

Trump’ın bu adımları, hem seçim kampanyasında verdiği sözleri yerine getirme çabası hem de ülke içindeki önemli politika ve sosyal meselelerdeki etkisini artırma isteğini gösteriyor.