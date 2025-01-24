NASA'dan mahsur kalan astronotlara yeni görev: Uzayda yaşam arayacaklar!

NASA, Uluslararası Uzay İstasyonu’nda mahsur kalan astronotlara yeni bir görev verdi. Astronotlar, uzay yürüyüşleri sırasında istasyonun dış yüzeyinde yaşam arayacak. Toplanan örnekler, daha sonra Dünya’da analiz edilecek. Mikroorganizmaların uzay boşluğundaki zorlu koşullarda hayatta kalması, yaşamın Dünya'da başlamadığı teorisini destekleyebilir.

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İki NASA astronotu, yaşam belirtileri aramak için Uluslararası Uzay İstasyonu'nun (ISS) dışına çıkmaya hazırlanıyor.

İstasyonun dışından örnek toplama, uzay istasyonunun dışındaki mikroorganizmaları inceleyen bir NASA projesi olduğu rahatlıkla anlaşılan Dış Mikroorganizmalar deneyinin bir parçası olarak gerçekleşiyor.

ASTRONOTLAR UZAYDA MAHSUR KALDI

Butch Wilmore ve Suni Williams isimli iki astronotun aylar önce Dünya'ya dönmeleri gerekiyordu.

Ancak Boeing'in Starliner kapsülünde yaşanan sorunlar nedeniyle bu dönüş aylarca ertelendi.

Astronotlar, SpaceX Crew Dragon ile Dünya'ya dönmeden önce Uluslararası Uzay İstasyonu'nda mecburen bir süre daha vakit geçirecekler.

UZAY YOLCULUKLARI YAŞAMI TAŞIYOR



Uzay araçları ve uzay giysileri görevlerden önce sterilize edilse de, insanlar temizlenemeyen ve temizlenmemesi gereken gerekli mikroplarla dolu benzersiz mikrobiyomlar taşırlar.

Bu yüzden astronotlar uzay yolculukları sırasında, trilyonlarca mikroorganizmayı da yanlarında uzaya götürürler.



HANGİ ORGANİZMALAR UZAYDA HAYATTA KALIYOR?

Bilim insanları bu görev sayesinde, uzay istasyonunn mikroorganizmalar salıp salmadığını belirleyebilecek ve bunlardan hangilerinin uzay boşluğundaki zorlu ortamda hayatta kalıp kalamayacağını değerlendirecek.



NASA'DAN AÇIKLAMA

NASA, "Veriler, yaşamın şu anda veya geçmişte var olabileceği yerleri keşfetmek için kullanılan uzay giysileri de dahil olmak üzere mürettebatlı uzay araçlarında değişiklik yapılması gerekip gerekmediğini belirlemeye yardımcı olabilir." açıklamasında bulundu.



Bu canlıların özellikleri, Dünya’daki endüstriler için önemli sonuçlar doğurabilir ve bu dayanıklı mikropların Ay veya Mars gibi diğer dünya dışı yerlerde nasıl hayatta kalabileceklerine ışık tutabilir.



BAZI ORGANİZMALAR YAŞAMA TUTUNUYOR

Geçtiğimiz yıllarda unutulmaz bir şekilde, Apollo 12 astronotlarının kurtardığı NASA'nın Surveyor 3 iniş aracının üzerindeki bir kameranın fırlatmadan önce kirlenmiş olduğu bulundu.

Bilim insanları vakum testine, Ay yüzeyinde -100° Santigrat derecenin altındaki sıcaklıklara maruz kaldığı halde kameradaki mikroorganizmaların hayatta kaldığı bulundu.