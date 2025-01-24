Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2024 yılı sonu itibariyle konutların yüzde 45'i tamamlandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinden etkilenen 11 şehirdeki tüm vatandaşların, bu yıl bitmeden yeni yuvalarına kavuşacağını söyledi.

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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 201 Bininci Konut Anahtar Teslimi, Kura Çekimi, Malatya Çevre Yolu ve Yapımı Tamamlanan Projelerin Açılış Töreni'nde konuştu.

"6 Şubat depremlerinin yaralarını sarmaya devam ediyoruz. 155 bininci yuvamızın anahtarlarını Kasım ayında teslim etmiştik. 2024 sonu itibarıyla konutlarımızın yüzde 45'ini tamamlamış durumdayız. Bugün de 201 bininci yuvamızın anahtarlarını teslim ediyoruz." ifadelerini kullanan Erdoğan şunları kaydetti:

"İş yerini açmayan tek bir depremzede kardeşimiz kalmayacak"

Milletimizle olan dayanışmamızın en güzel örneğidir. Depremde evleri yıkılan vatandaşların evlerini teslim ederken bir yandan da şehirlerimizi yeniden ayağa kaldırıyoruz. Şu ana kadar 19 bin 751'i Malatya'da olmak üzere toplamda 155 bin 154 konutu hak sahibi depremzedelere teslim ettik. Hak sahibi olan vatandaşlarımız için inşa edilmesi planlanan konutların inşasına başladık.

11 ilimizde toplam 201 bin 431 bağımsız bölümü afetzedelerimize teslim etmiş oluyoruz. 2025 yılı sonunda Malatya'da 68 bin 726 konutu teslim edeceğiz. Deprem bölgemizde ise 452 bin 983 bağımsız bölümü vatandaşlarımıza teslim etmiş olacağız. İnşallah yıl bitmeden deprem bölgesindeki 11 ilimizde tüm vatandaşlarımız huzurlu, güvenli, yeni yuvalarına kavuşacak. İş yerini açmayan tek bir depremzede kardeşimiz kalmayacak.

"Çok sayıda yol projemiz var"

Bugün deprem konutlarının yanında şehrimiz için önemli bir ulaştırma projesini de sizlerin hizmetine veriyoruz. Malatya Çevreyolumuzun yapım çalışmaları kesintisiz devam ediyor. 3 etap olarak projelendirdiğimiz projenin 2'nci kısmını bugün hizmete açıyoruz. Yolumuzun 38 kilometresi tamamlanmış oldu. 15.3 kilometrelik son kesimin çalışmaları da devam ediyor. Çok sayıda yol projemiz var, onları da tamamladıkça sizlerin hizmetine sunacağız.