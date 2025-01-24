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Yıldız oyuncu Fenerbahçe'den gönderiliyor! Sezon başında transfer edilmişti, Jose Mourinho biletini kesti

Yıldız oyuncu Fenerbahçe'den gönderiliyor! Sezon başında transfer edilmişti, Jose Mourinho biletini kesti

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları kaldığı yerden devam ediyor. Sezon başında takıma katılan Filip Kostic'in performansından memnun kalmayan Jose Mourinho, en kısa süre içinde yıldız oyuncuyla yolların ayrılmasını ve yerine daha iyi birini alınmasını istedi.

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İtalyan basınında yer alan habere göre, sarı-lacivertliler Filip Kostic ile yollarını ayırıyor. Jose Mourinho'nun takımda istemediği Kostic için kesin karar verildi.

Sözleşmedeki 6 milyon euroluk satın alma opsiyonu kullanmamaya karar veren Fenerbahçe, Kostic'in menajerine bu kararı bildirdi.

Şampiyonluk yolunda hata yapmak istemeyen sarı-lacivertliler, Kostic'in yerine oyuncu bakmaya başladı.

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