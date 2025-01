201 bininci konut teslim edildi! Bakan Murat Kurum: Asrın inşa seferberliği yeniden diriliş hikayesine dönüştü

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, “Ellerimizi milletimizle birleştirdik ve hiçbir ülkeye nasip olmayacak bir kararlılıkla ‘Asrın İnşası Seferberliğini’ başlattık. Bu büyük seferberlik tüm dünyada ses getirdi. Dünyada hiçbir ülkenin başaramayacağı bir yeniden diriliş hikayesine dönüştü” dedi. Hak sahiplerine verilecek konutların tamamının yapımını başlattıklarını ifade eden Bakan Kurum, “İnşallah bu yıl bitmeden tüm yuvaları tamamlayacağız” diye konuştu.

Abone ol

“201 Bininci Konutun Anahtar Teslim ve Kura Çekim Töreni” Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Malatya’da gerçekleştirildi. Törene katılan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, konuşmasının başında Bolu’daki yangında yakınlarını kaybeden ailelere baş sağlığı, yaralılara acil şifa diledi.

Kurum, “O gün o otelde hepimizin yüreği yandı, hepimizin içi yandı. Rabbim milletimize bir daha böyle bir acı yaşatmasın diyorum” dedi.

“ELAZIĞ VE MALATYA TARİHİNİN EN BÜYÜK DÖNÜŞÜMÜNE İMZA ATTIK”

24 Ocak 2020’de Elazığ ve Malatya’da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin bugün 5’inci yılı olduğunu anımsatan Bakan Kurum, “O günün ilk saatlerinde yine buradaydık. Hep birlikte, Elazığ ve Malatya tarihinin en büyük dönüşüm projesineimza attık. Elazığ ve Malatya’da inşa ettiğimiz ve asrın felaketinde dimdik ayakta duran on binlerce yeni yuvada hayat süren tüm kardeşlerimize bir evlatları olarak sevgilerimi gönderiyorum” diye konuştu.

“HER DİRİLİŞ HİKAYESİ ADANMIŞ BİR LİDERLE OLUYOR”

Bakan Kurum, bugün deprem bölgesi için umut dolu bir günün yaşandığını belirterek, “İnşasını tamamladığımız 201 bininci konutumuzu teslim etmenin gururu içerisindeyiz. Asrın felaketinde bir milletin görebileceği en büyük afetlerden birini yaşadık. Ama ilk günden bu yana, tek bir an bile umutsuzluğa kapılmadık. Ellerimizi milletimizle birleştirdik ve hiçbir ülkeye nasip olmayacak bir kararlılıkla ‘Asrın İnşa Seferberliğini’ başlattık. Bu büyük seferberlik tüm dünyada ses getirdi. Dünyada hiçbir ülkenin başaramayacağı bir yeniden diriliş hikayesine dönüştü. Her diriliş hikayesi adanmış bir liderle oluyor. Onun izinden gidecek bir kadroyla ve hayallerle başlıyor. Biz de Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle göreve geldiğimiz 2 Temmuz’dan bu yana her hafta deprem bölgesindeyiz. Yaptığımız ziyaretlerin her birinde vatandaşımızla kucaklaşıyoruz. Mimarlarımızla, mühendislerimizle, işçi kardeşlerimize olan inancımızla sözümüzü sizlere veriyoruz” dedi.

“TESLİM EDİLECEK KONUTLARIN TAMAMININ İNŞA FAALİYETİ BAŞLADI”

Bakan Kurum, şu anda hak sahiplerine teslim edilecek konutların tamamının yapımını başlattıklarını açıkladı: İnşallah bu yıl bitmeden tüm yuvaları tamamlayacak, 453 bin hak sahibi kardeşimize teslim edeceğiz. İnanın bu öyle bir başarı ki bugün Türkiye, yaklaşık yarım milyon evin inşasını başlatabilecek gücü, hızla bitirebilecek azmi ve gururla teslim edebilecek kararlılığı gösterebilecek tek ülkedir. Çünkü bugün Türkiye bir Avrupa ülkesindeki konut sayısı kadar yuvayı aynı anda yapıyor, adeta yeni bir ülke inşa ediyor.

“İŞTE BİZİM HİZMETLERİMİZ”

“Bu yeni binaların her biri, kendi küllerinden doğan bir milletin tarihe attığı yepyeni bir imzadır, yepyeni bir mühürdür” diyen Bakan Kurum “Bu yuvaların her biri, Türkiye Cumhuriyeti’nin, aziz milletimize uzattığı şefkat elidir. Hep ne diyorduk? ‘Günü geldiğinde biz susacağız, eserlerimiz konuşacak’ İşte 23 yıldır bu anlayışla çalışıyoruz. İşte bizim hizmetlerimiz” ifadelerini kullandı.

“BİZ EV İNŞA EDERKEN CHP EVCİLİK OYNAMAYA DEVAM EDİYOR”

Muhalefetin deprem bölgesindeki çalışmalarla ilgili yorumlarına tepki gösteren Bakan Kurum şöyle devam etti: Milletimize hiçbir hayrı dokunmayanlar da boş durmuyor.Deprem bölgesindeki mücadelemizi gölgelemek için, baltalamak, takoz olmak için ellerinden geleni yapıyorlar. Bugün biz millet için ev inşa ederken; CHP milletin karşısında adeta ‘evcilik’ oynamaya devam ediyor. Varsınlar, oynamaya devam etsinler. Malatya’nın annelerine sözümüzü tutmaya devam edeceğiz. 2025 yılının sonuna kadar Malatya’da 79 bin 420 konut ve iş yerini alnımızın akıyla teslim edeceğiz. Varsınlar, depremzede kardeşlerimize verdikleri sözleri tutmasınlar. Bizler 453 bin yeni yuva ve iş yerini, yani dünya tarihinde aynı anda hataya geçecek en fazla konutu tamamlayacağız.

“DEPREMİN TÜM İZLERİNİ BU TOPRAKLARDAN SİLECEĞİZ”

Herkesin kendine yakışanı, en iyi bildiği işi yapmaya devam edeceğine dikkat çeken Bakan Kurum konuşmasını şöyle tamamladı: Yani onlar bize, ‘bu enkazın altından kalkamayacaksınız’ demeye devam edecekler; biz ise Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, depremin tüm izlerini bu topraklardan sileceğiz. Onlar bize, ‘yapamazsınız’ demeye devam edecekler, biz ise tüm şehirlerimizi eskisinden daha güçlü şekilde yeniden ayağa kaldıracağız. Kalkacaklar, Malatya’nın sokaklarında umutsuzluk yayacaklar, biz ise Malatya’nın umudu olmaya, yoldaşı olmaya, kardeşi olmaya devam edeceğiz. Üstümüzde yükselen şu gökyüzü şahit olsun. Cenab-ı Allah bizden emanetini alıncaya kadar, son nefesimize kadar bu güzel millet için çalışacağız.

201 BİN 580 KONUT VE İŞ YERİ TESLİM EDİLDİ

Törende 11 şehirdeki kura çekimine canlı bağlantı yapıldı. Hatay’da 13 bin 980, Malatya’da 6 bin 554, Gaziantep’te bin 535, Kahramanmaraş’ta 7 bin 202, Adıyaman’da 6 bin 781, Osmaniye’de bin 921, Adana’da 2 bin 945, Diyarbakır’da 822, Elazığ’da 3 bin 353, Kilis’te 223, Şanlıurfa’da 991 olmak üzere toplam 46 bin 307 konut ve 149 iş yerinin daha hak sahipleri belirlendi. Böylece bugüne kadar teslim edilen konut ve iş yeri sayısı 201 bin 580’e yükseldi. 2025 yılı sonunda ise 358 bin 859 konut, 31 bin 307 iş yeri ve 62 bin 817 köy evi olmak üzere toplam 452 bin 983 bağımsız bölüm hak sahiplerine teslim edilmiş olacak.