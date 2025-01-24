BIST 10.084
DOLAR 35,69
EURO 37,40
ALTIN 3.195,77
HABER /  SPOR

Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda on ikiden vurdu Almanya'da altın madalya geldi

Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda on ikiden vurdu Almanya'da altın madalya geldi

Atıcılıkta Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan'dan oluşan milli takım, Almanya'da devam eden H&N Kupası'nda altın madalya elde etti.

Abone ol

Münih kentindeki organizasyonda 10 metre havalı tabanca karışık takım kategorisinde Türkiye'yi temsil eden Yusuf Dikeç-Şevval İlayda Tarhan ikilisi, altın madalya müsabakasında Ukraynalı Olena Kostevych-Oleh Omelchuk çiftiyle karşılaştı.

Final karşılaşmasını 17-9 kazanan milli atıcılar, şampiyonluğa ulaştı.

Aynı kategoride mücadele eden ve bronz madalya maçında Fransa'ya 16-8 yenilen İsmail Keleş ve Şimal Yılmaz'ın yer aldığı milli takım ise dördüncü oldu.

ÖNCEKİ HABERLER
Trendyol 1. Lig'de 23, 24 ve 25. hafta maçlarının programı açıklandı
Trendyol 1. Lig'de 23, 24 ve 25. hafta maçlarının programı açıklandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan otel yangını faciasıyla ilgili açıklama: Bu acıyı yaşatanlar hesap verecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan otel yangını faciasıyla ilgili açıklama: Bu acıyı yaşatanlar hesap verecek
Yıldız oyuncu Fenerbahçe'den gönderiliyor! Sezon başında transfer edilmişti, Jose Mourinho biletini kesti
Yıldız oyuncu Fenerbahçe'den gönderiliyor! Sezon başında transfer edilmişti, Jose Mourinho biletini kesti
Kerimcan Durmaz için istenen ceza belli oldu! Yasa dışı bahse teşvik iddiasıyla tutuklanmıştı
Kerimcan Durmaz için istenen ceza belli oldu! Yasa dışı bahse teşvik iddiasıyla tutuklanmıştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2024 yılı sonu itibariyle konutların yüzde 45'i tamamlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2024 yılı sonu itibariyle konutların yüzde 45'i tamamlandı
Eczacıbaşı Topluluğu'nun yeni CEO'su belli oldu
Eczacıbaşı Topluluğu'nun yeni CEO'su belli oldu
Bolu Kartalkaya'daki yangında gözaltı sayısı 14'e yükseldi
Bolu Kartalkaya'daki yangında gözaltı sayısı 14'e yükseldi
Trump, Kennedy suikastı dosyalarının açıklanması için kararname imzaladı
Trump, Kennedy suikastı dosyalarının açıklanması için kararname imzaladı
Halit Ergenç ve Dolunay Soysert ifade için savcılığa çağrıldı
Halit Ergenç ve Dolunay Soysert ifade için savcılığa çağrıldı
NASA'dan mahsur kalan astronotlara yeni görev: Uzayda yaşam arayacaklar!
NASA'dan mahsur kalan astronotlara yeni görev: Uzayda yaşam arayacaklar!
Bartın'da 11 yaşındaki oğlunu tüfekle vuran baba tutuklandı
Bartın'da 11 yaşındaki oğlunu tüfekle vuran baba tutuklandı
ABD'de trans olduğunu söyleyerek kadın soyunma odasına giren adam birçok cinsel suçtan sabıkalı çıktı
ABD'de trans olduğunu söyleyerek kadın soyunma odasına giren adam birçok cinsel suçtan sabıkalı çıktı