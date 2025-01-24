Trendyol 1. Lig'de 23, 24 ve 25. hafta maçlarının programı açıklandı

Trendyol 1. Lig'de 23, 24 ve 25. hafta maçlarının programı belli oldu.

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Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligin 23, 24 ve 25. hafta programı şu şekilde:

23. hafta

7 Şubat Cuma:

20.00 Gençlerbirliği-Esenler Erokspor (Eryaman)

8 Şubat Cumartesi:

13.30 Alagöz Holding Iğdır FK-Siltaş Yapı Pendikspor (Iğdır Şehir)

13.30 Yeni Malatyaspor-Erzurumspor (Yeni Malatya)

16.00 Adanaspor-Manisa FK (Yeni Adana)

16.00 Sakaryaspor-Ahlatcı Çorum FK (Yeni Sakarya Atatürk)

19.00 Kocaelispor-Amed Sportif Faaliyetler (Yıldız Entegre Kocaeli)

9 Şubat Pazar:

13.30 Teksüt Bandırmaspor-Şanlıurfaspor (Bandırma 17 Eylül)

13.30 Boluspor-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü (Bolu Atatürk)

16.00 Uğur Okulları İstanbulspor-MKE Ankaragücü (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

19.00 Solwie Energy Fatih Karagümrük-Central Hospital Ümraniyespor (Atatürk Olimpiyat)

24. hafta

11 Şubat Salı:

17.00 Ahlatcı Çorum FK-Yeni Malatyaspor (Çorum Şehir)

20.00 Manisa FK-Kocaelispor (Manisa 19 Mayıs)

12 Şubat Çarşamba:

14.00 Erzurumspor-Gençlerbirliği (Erzurum Kazım Karabekir)

14.00 Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Adanaspor (Aktepe)

17.00 Esenler Erokspor-Alagöz Holding Iğdır FK (Esenler Erokspor)

20.00 Amed Sportif Faaliyetler-Teksüt Bandırmaspor (Diyarbakır)

13 Şubat Perşembe:

14.00 Siltaş Yapı Pendikspor-Boluspor (Pendik)

17.00 Şanlıurfaspor-Sakaryaspor (11 Nisan)

20.00 Central Hospital Ümraniyespor-Uğur Okulları İstanbulspor (Spoint İnşaat Ümraniyespor)

20.00 MKE Ankaragücü-Solwie Energy Fatih Karagümrük (Eryaman)

25. hafta

15 Şubat Cumartesi:

16.00 Yeni Malatyaspor-Manisa FK (Yeni Malatya)

19.00 Kocaelispor-Ahlatcı Çorum FK (Yıldız Entegre Kocaeli)

16 Şubat Pazar:

13.30 Alagöz Holding Iğdır FK-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü (Iğdır Şehir)

13.30 Boluspor-Amed Sportif Faaliyetler (Bolu Atatürk)

16.00 Gençlerbirliği-Siltaş Yapı Pendikspor (Eryaman)

19.00 Esenler Erokspor-Erzurumspor (Esenler Erokspor)

17 Şubat Pazartesi:

14.00 Teksüt Bandırmaspor-Uğur Okulları İstanbulspor (Bandırma 17 Eylül)

17.00 Adanaspor-Central Hospital Ümraniyespor (Yeni Adana)

20.00 Solwie Energy Fatih Karagümrük-Şanlıurfaspor (Atatürk Olimpiyat)

20.00 Sakaryaspor-MKE Ankaragücü (Yeni Sakarya Atatürk)