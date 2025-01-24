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Trendyol 1. Lig'de 23, 24 ve 25. hafta maçlarının programı açıklandı

Trendyol 1. Lig'de 23, 24 ve 25. hafta maçlarının programı açıklandı

Trendyol 1. Lig'de 23, 24 ve 25. hafta maçlarının programı belli oldu.

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Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligin 23, 24 ve 25. hafta programı şu şekilde:

23. hafta

7 Şubat Cuma:

20.00 Gençlerbirliği-Esenler Erokspor (Eryaman)

8 Şubat Cumartesi:

13.30 Alagöz Holding Iğdır FK-Siltaş Yapı Pendikspor (Iğdır Şehir)

13.30 Yeni Malatyaspor-Erzurumspor (Yeni Malatya)

16.00 Adanaspor-Manisa FK (Yeni Adana)

16.00 Sakaryaspor-Ahlatcı Çorum FK (Yeni Sakarya Atatürk)

19.00 Kocaelispor-Amed Sportif Faaliyetler (Yıldız Entegre Kocaeli)

9 Şubat Pazar:

13.30 Teksüt Bandırmaspor-Şanlıurfaspor (Bandırma 17 Eylül)

13.30 Boluspor-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü (Bolu Atatürk)

16.00 Uğur Okulları İstanbulspor-MKE Ankaragücü (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

19.00 Solwie Energy Fatih Karagümrük-Central Hospital Ümraniyespor (Atatürk Olimpiyat)

24. hafta

11 Şubat Salı:

17.00 Ahlatcı Çorum FK-Yeni Malatyaspor (Çorum Şehir)

20.00 Manisa FK-Kocaelispor (Manisa 19 Mayıs)

12 Şubat Çarşamba:

14.00 Erzurumspor-Gençlerbirliği (Erzurum Kazım Karabekir)

14.00 Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Adanaspor (Aktepe)

17.00 Esenler Erokspor-Alagöz Holding Iğdır FK (Esenler Erokspor)

20.00 Amed Sportif Faaliyetler-Teksüt Bandırmaspor (Diyarbakır)

13 Şubat Perşembe:

14.00 Siltaş Yapı Pendikspor-Boluspor (Pendik)

17.00 Şanlıurfaspor-Sakaryaspor (11 Nisan)

20.00 Central Hospital Ümraniyespor-Uğur Okulları İstanbulspor (Spoint İnşaat Ümraniyespor)

20.00 MKE Ankaragücü-Solwie Energy Fatih Karagümrük (Eryaman)

25. hafta

15 Şubat Cumartesi:

16.00 Yeni Malatyaspor-Manisa FK (Yeni Malatya)

19.00 Kocaelispor-Ahlatcı Çorum FK (Yıldız Entegre Kocaeli)

16 Şubat Pazar:

13.30 Alagöz Holding Iğdır FK-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü (Iğdır Şehir)

13.30 Boluspor-Amed Sportif Faaliyetler (Bolu Atatürk)

16.00 Gençlerbirliği-Siltaş Yapı Pendikspor (Eryaman)

19.00 Esenler Erokspor-Erzurumspor (Esenler Erokspor)

17 Şubat Pazartesi:

14.00 Teksüt Bandırmaspor-Uğur Okulları İstanbulspor (Bandırma 17 Eylül)

17.00 Adanaspor-Central Hospital Ümraniyespor (Yeni Adana)

20.00 Solwie Energy Fatih Karagümrük-Şanlıurfaspor (Atatürk Olimpiyat)

20.00 Sakaryaspor-MKE Ankaragücü (Yeni Sakarya Atatürk)

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