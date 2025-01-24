Castrol, MG ile Türkiye'de işbirliğine imza attı

Castrol, Türkiye'de Doğan Trend Otomotiv tarafından temsil edilen İngiliz otomobil markası MG'nin önerdiği madeni yağ ve e-sıvı partneri oldu.

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Şirketten yapılan açıklamaya göre, Castrol'ün Türkiye'de gerçekleştirdiği anlaşma doğrultusunda MG kullanıcıları, benzinli, hibrit ve elektrikli araçlara yönelik özel olarak geliştirilen Castrol ürünlerine erişim sağlayabilecek.

MG, ZS ve HS gibi benzinli ile hibrit modellerin yanı sıra tamamen elektrikli ZS EV, MG4 ve Marvel R gibi araçlarıyla geniş bir ürün yelpazesi sunuyor. Castrol ise özellikle elektrikli araçlar için geliştirilen e-sıvılarla verimlilik ve performansı artırmayı hedefliyor.

Castrol ON e-sıvıları, elektrikli araç bataryalarının optimum sıcaklıkta çalışmasını sağlayarak termal yönetimi iyileştiriyor. Bu, daha hızlı şarj olma, uzun menzil ve yüksek performans sağlarken düşük karbon emisyonuyla çevre dostu bir sürüş sunuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Castrol Türkiye, Ukrayna ve Orta Asya Genel Müdürü Nilay Tatlısöz, Castrol'ün otomotiv sektöründeki köklü markalarla iş birliği yapmaktan mutluluk duyduklarını kaydetti.

Tatlısöz, "Bu işbirliğiyle önemli bir İngiliz markası olan MG'nin Türkiye'deki başarılı yolculuğuna eşlik edeceğiz. MG, araçlarında Castrol'ün uzun yıllara dayanan deneyimiyle geliştirdiği ürünleri öneriyor. Böylece Castrol olarak kullanıcıların en iyi sürüş deneyimini yaşamalarına katkı sağlıyoruz. Global ve yerel kapsamda birçok önde gelen marka ve üreticiyle işbirlikleri gerçekleştiriyoruz. MG de önümüzdeki dönemde bu önemli partnerlerimizden biri olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Doğan Trend Grubu Otomotiv Markaları Genel Müdür Yardımcısı Uğur Sakarya da MG markasının 29 ildeki 37 servis noktasıyla müşterilere sunduğu hizmet kalitesini sürekli geliştirmeyi hedeflediğini belirtti.

Sakarya, öncelikli hedeflerinin, her geçen gün büyüyen MG araç parkına, Türkiye genelindeki 37 servis noktalarıyla en iyi hizmeti sunmak olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bu anlamda 2024'te tüm bayilerimiz önemli servis yatırımları yaptılar. MG olarak ana odağımız, Türkiye'deki satış sonrası hizmetler yatırımlarımızı artırarak hizmet kalitemizi sürekli geliştirmek. Castrol'ün uzun yıllara dayanan deneyimiyle geliştirdiği ürünleri yetkili servislerimizde MG benzinli, hibrit ve elektrikli otomobil sahiplerine sunmanın, hedeflerimizi destekleyen önemli bir iş birliği olduğuna inanıyoruz."