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Alparslan Kuytul gözaltına alındı

Alparslan Kuytul gözaltına alındı

Eski Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı Yöneticisi Alparslan Kuytul gözaltına alındı.

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Eski Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı Yöneticisi Alparslan Kuytul, Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı.

KUYTUL'UN GÖZALTINA ALINMASI SONRASI İZİNSİZ GÖSTERİ YAPILDI

Alınan bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin Kuytul'u gözaltına almasının ardından Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı üyeleri Ulus Meydanı'nda izinsiz gösteri yaptı.

Olaya ilişkin Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Bugün saat 11.30 sıralarında Ulus Atatürk Anıtı önünde yasa dışı eylem yapan gruba dağılmaları yönünde gerekli ikaz ve uyarılar yapılmıştır. Uyarılara rağmen grubun dağılmaması üzerine kademeli müdahalede bulunulmuş ve 34 gösterici gözaltına alınmıştır. Müdahale esnasında yaşanan olaylarla ilgili olarak da görevli personel hakkında soruşturma başlatılmıştır." ifadelerine yer verildi.

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