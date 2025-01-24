Özgür Özel otel yangını faciasıyla ilgili bilirkişi heyetinin ön raporunu paylaştı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel yangınının ardından bilirkişi heyetinin hazırladığı ön raporu paylaştı. Bilirkişi raporunda, Kültür ve Turizm Bakanlığı, il özel idaresi, Bolu Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve otel yönetiminin sorumlu olduğuna vurgu yapıldı.

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Türkiye'nin en önemli kış turizmi merkezlerinden biri olan Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de, 21 Ocak'ta sabaha karşı çıkan yangında çoğu çocuk 78 kişi hayatını kaybetti, 51 kişi yaralandı. Yangına ilişkin soruşturma kapsamında 14 kişi gözaltına alındı.

Yangın ızgaradan çıkarak yayıldı

Raporda, yangının nasıl çıktığı da anlatıldı. Yangının elektrik kaynaklı başlamadığı vurgulanan raporda, "Otelin 4'üncü kat restoran bölümünün saat 03.20 sularında açık (kullanımda) olduğu, restoran bölümünde çok sayıda elektrikle kullanıla cihazın mevcut olduğu, bu cihazlardan elektrikli endüstriyel tip ızgaradan saat 03.20'de başlamak üzere yavaş yavaş dumanların yükselmeye başladığı, ızgaranın içerisinde alevli şekilde yanmanın olduğu net şekilde görüldü" denildi.

"Kültür ve Turizm Bakanlığı sorumlu"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in paylaşımı şöyle:

"Grand Kartal Otel'de 78 yurttaşımızın can verdiği yangın faciasında, bilirkişi heyeti ön raporunu hazırlandı.

İçişleri Bakanı yangın faciasının yaşandığı gün, "Kimler sorumluysa adaletten kaçamayacak" demişti.

Adalet Bakanı dün, "Kimin kusuru varsa hesap vermeli" demişti.

Rapora göre; Kültür ve Turizm Bakanlığı, Bolu İl Özel İdaresi, Bolu Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve Otel işletmesi, yangın sistemleri ve tadilatlarından sorumlu mimar ve mühendisler, bakım, onarım ve denetiminde görevli yapı denetim ve işletme yetkilileri SORUMLU;

Otel sahibi, yapı müteahhit firmaları, Otelin projelendirme, uygulama ve denetiminde görevli kişiler, elektrik ve mekanik tesisatın tesis edilmesiyle, tesisatın bakım, onarım ve işletmesinden sorumlu kişi ve firmalar, yapı ruhsatı vermeye yetkili merciler, yapıyı sigorta eden şirket, iş sağlığı güvenliği uzmanı ile işveren KUSURLU bulunmuştur.

Bolu Belediyemizin adının geçmediği, yangının otelin 4’üncü katında çıktığının tespit edildiği, sorumlu ve kusurluların tek tek sayıldığı bu ön raporu hazırlayan, isimleri belli 7 kişilik heyete ve kamu görevlilerine baskı yapıldığı, raporun teslim alınmadığı, hatta bilirkişi heyetine görevden el çektirileceği duyumlarını alıyorum.

Tamamı elimizde olan raporun, ilgili 3 sayfasını kamuoyu ile paylaşıyorum.

Başta ilgili 2 bakan olmak üzere iktidarı bu tarihi hata, vebal ve suç konusunda uyarıyorum."