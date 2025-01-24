'Çalındı' dedi şoke eden gerçek ortaya çıktı! Gözaltına alındı

Çorum'un Mecitözü ilçesinde traktörünü çukura gömdükten sonra çalındığı iddia eden kişi gözaltına alındı.

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Valilikten yapılan açıklamaya göre, A.M, tarlasında çalışırken traktörünün çalındığı iddiasıyla İl Jandarma Komutanlığına başvurdu.

İhbar üzerine jandarma dedektiflerince inceleme başlatıldı.

A.M'nin çelişkili ifadeler vermesinden şüphelenen ve aracın çalındığı alana hiç gitmediğini tespit eden ekipler, traktörün sahibi tarafından açılan çukura gömüldüğünü ve üzerinin ağaç dallarıyla kapatıldığını belirledi.

Traktör ekiplerce çukurdan çıkarıldı, A.M. "suç uydurmak" suçlamasıyla gözaltına alındı.