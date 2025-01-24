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İsmail Kartal'ın yeni takımı belli oldu

İsmail Kartal'ın yeni takımı belli oldu

İran ekibi Persepolis, teknik direktörlük görevine İsmail Kartal'ın getirildiğini duyurdu.

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Persepolis, Mustafa Denizli'nin ardından ikinci Türk teknik direktörü kadrosuna kattı.

İran ekibi, İsmail Kartal ile yaptıkları görüşmeden olumlu sonuç alırken, 63 yaşındaki çalıştırıcıyla resmi sözleşme imzaladıklarını açıkladı.

Persepolis 2006-2007 ve 2011-2012 yıllarında takımı Mustafa Denizli'ye emanet etmişti.

Persepolis, 16 haftası geride kalan İran Pers Körfez Pro Ligi'nde 9 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 yenilgi yaşadı. Başkent Tahran temsilcisi, 30 puanla lider Traktör'ün 5 puan gerisinde dördüncü sırada bulunuyor.

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