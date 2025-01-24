İsmail Kartal'ın yeni takımı belli oldu

İran ekibi Persepolis, teknik direktörlük görevine İsmail Kartal'ın getirildiğini duyurdu.Abone ol
Persepolis, Mustafa Denizli'nin ardından ikinci Türk teknik direktörü kadrosuna kattı.
İran ekibi, İsmail Kartal ile yaptıkları görüşmeden olumlu sonuç alırken, 63 yaşındaki çalıştırıcıyla resmi sözleşme imzaladıklarını açıkladı.
Persepolis 2006-2007 ve 2011-2012 yıllarında takımı Mustafa Denizli'ye emanet etmişti.
Persepolis, 16 haftası geride kalan İran Pers Körfez Pro Ligi'nde 9 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 yenilgi yaşadı. Başkent Tahran temsilcisi, 30 puanla lider Traktör'ün 5 puan gerisinde dördüncü sırada bulunuyor.