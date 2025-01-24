Konya'da 4 katlı bina çöktü! Enkaz altında kalanlar var

Konya'nın merkez Selçuklu ilçesinde 4 katlı bina çöktü. Çöken binanın enkazından yaklaşık 5 saatlik çalışma sonucu 3 kişi sağ olarak çıkarıldı. Binada arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Öte yandan binanın çökme anına ilişkin görüntülere ulaşıldı.

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Konya'nın Selçuklu ilçesinde dün akşam saatlerinde 4 katlı bina çöktü. Bölgeye giden ekipler enkazdan 3 kişiyi yaralı olarak kurtarırken, 2 kişiyi kurtarma çalışmaları sürüyor.

Selçuk Mahallesi Beyşehir Caddesi'nde binanın çöktüğü ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen AFAD, 112 Acil Sağlık, UMKE, polis ve jandarma ekipleri, arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.

Yaklaşık 12 saattir alanda faaliyet yürüten ekipler, enkazda oldukları değerlendirilen 2 kişiye ulaşmaya çalışıyor. Çalışmalarda gerekli teknik ekipman ile arama kurtarma köpekleri de kullanılıyor.

4 gözaltı

Binanın çökmesi üzerine soruşturma başlatan Konya Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla olayda sorumluluğu olduğu iddia edilen 4 şüpheli gözaltına alındı.

Enkazdan çıkarılan 3 kişinin sağlık durumu iyi

Valiliğin resmi sosyal medya hesabında yapılan paylaşımda, dün akşam saatlerinde merkez Selçuklu ilçesi Selçuk Mahallesi Beyşehir Caddesi'nde çöken binanın enkazından kurtarılan kişilere ve sürdürülen çalışmalara ilişkin şu ifadelere yer verildi:

"Enkaz altında kalan 5 kişiden 3'ü sağ salim kurtarıldı, hastaneye sevkleri sağlandı ve sağlık durumları iyi. Enkaz altında kalan 2 kişinin arama kurtarma çalışmaları devam etmektedir."

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, akşam saatlerinde merkez Selçuklu ilçesi Selçuk Mahallesi Beyşehir Caddesi'nde çöken binanın enkazından üçüncü kişinin de sağ çıkarılması üzerine, gazetecilere yaptığı açıklamada, kurtarılan 17 yaşındaki gencin bilincinin açık olduğunu belirtti.

Çalışmaların aralıksız sürdüğünü vurgulayan Yerlikaya, "Arkadaşlarımız ilk muayenesinde güzel şeyler söylediler. Çok mutluyuz. Diğer iki cana ulaşmak için de şu anda yoğun gayret gösteriyoruz. Durmuyoruz. Onlara da ulaşıncaya kadar durmayacağız. Değerli Hocam (İl Sağlık Müdürü Mehmet Koç), daha önce kurtarılan iki canla ilgili çok güzel haberler verdi." dedi.

"Hayati tehlikeleri görünmüyor"

Bir gazetecinin kurtarılan vatandaşların uyruğuyla ilgili sorusu üzerine Yerlikaya, "Netleşti. Enkaz altında kalanların 5’i de Suriyeli. Şu anda daha detay istiyorsunuz ama haklısınız. Birazdan, şöyle 1 saat içerisinde arkadaşlarımız, Valimiz hazırlıyor, hepsini verecek. Yani 79 nüfus kaydı, onların hepsiyle ilgili detay vereceğiz. Dua edelim, bu vakitte siz de biz de sabırla arama kurtarmadaki arkadaşlarımızın güzel haber vermesi için bekliyoruz. Üç can kurtuldu. İyi haberleri az önce kıymetli hocam da verdi. Diğerlerine de ulaşalım. Sabah hep birlikte son değerlendirmemizi yaparız." diye konuştu.

Arama kurtarma köpeklerinin de enkazda olduğunu, zorlu bir çalışmanın devam ettiğini belirten Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Burası sobalı bir ev olduğu için arkadaşlarımızın ifade ettiği, tabanında, odun ve kömürün olduğu yerde bir tutuşma var. Tabii üzerinde enkaz olduğu için su da rahat şekilde oraya erişemiyor. Dolayısıyla alttan ağır ağır yanıyor ve çalışma koşullarını da zorlaştırıyor. Biz burada nefes almakta zorlanırken orada arkadaşlarımız, arama kurtarmacı arkadaşlarımızın nasıl büyük bir fedakarlıkla, durmadan, duraksamadan çalıştığını de görüyoruz. Her birine minnettarız. Onlar bizim kahramanlarımız. Şu anda yerlerini tahmin ediyorlar. Bunu detaylandırmak ve nereye odaklanmaları gerektiğiyle ilgili, arama kurtarma köpekleriyle ilgili bir gelişme bekliyoruz."

Soruşturma başlatıldı

Konya Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, "Olayla ilgili Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmış olup 1 cumhuriyet başsavcıvekili ve 2 cumhuriyet savcısı görevlendirilmiştir. Arama kurtarma faaliyeti bitiminde görevlendirilen uzman bilirkişi heyeti ile birlikte cumhuriyet savcıları eşliğinde olay yerinde detaylı inceleme ve araştırma yapılacaktır." bilgileri verildi.

Anahtarı olmadığı için evine giremeyen kişi yaşadıklarını anlattı

Binanın birinci katında 7 kişilik ailesiyle kalan 22 yaşındaki Muhammed Veli Kahya, yaptığı açıklamada, büyük korku yaşadıklarını söyledi.

İş yerinde çalıştığı sırada aldığı haber üzerine evine geldiğini söyleyen Kahya, "Eşim 'Bina sallanıyor çabuk gel' dedi. Bina çökmeden geldim, ailem ve komşuların çoğu çıkmış, İnsanları uzaklaştırdım. Toplam 5 dakika sürmedi. Balkondan bakanlar vardı, onlara seslendik, çoğu çıktı. Ben de kapının önündeydim, eve çıkacaktım. Baktım anahtar yok. Bina bir anda gözümün önünde çöktü." diye konuştu.

BİNANIN ÇÖKME ANI

Öte yandan binanın çökme anı bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla anbean kaydedildi.