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Fenerbahçe'nin toplam borcu açıklandı

Fenerbahçe'nin toplam borcu açıklandı

Fenerbahçe, KAP'a yaptığı bildirimde 30 Kasım 2024 tarihi itibarıyla kulübün toplam borcunu açıkladı.

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Fenerbahçe Spor Kulübü, Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na yaptığı bildirimde 30 Kasım 2024 tarihi itibarıyla kulübün toplam borcunu açıkladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan bildirimde Fenerbahçe Spor Kulübü'nün borcu 30.11.2024 tarihi itibarıyla 12 milyar 452 milyon 57 bin 271 TL olarak açıklandı.

Ayrıca Fenerbahçe, 01.06.2024 - 30.11.2024 tarihleri arasında 591 milyon 628 bin 240 TL kar edildiğini de açıkladı.

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