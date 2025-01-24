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Donald Trump'ın üçüncü kez başkanlık adayı olmasının önünü açılıyor

Donald Trump'ın üçüncü kez başkanlık adayı olmasının önünü açılıyor

ABD Kongre üyesi Cumhuriyetçi Andy Ogles, Amerikan başkanlarının üç dönem görev yapabilmelerine imkan tanıyacak Anayasa değişikliği tasarısını, Temsilciler Meclisine sundu.

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Donald Trump, göreve başladığı ilk günlerden itibaren dikkat çekici karar ve hamlelerle adından söz ettiriyor.

İkinci kez Beyaz Saray’ın kapılarını açan Trump’ın, şimdi de üçüncü kez başkanlık için aday olması gündemde.

Cumhuriyetçi Kongre üyesi Andy Ogles, Trump’ın üçüncü dönem başkanlık yapabilmesi için harekete geçti.

TASARI MECLİSE SUNULDU

Ogles, Amerikan başkanlarının üç dönem görev yapmasına imkan tanıyacak bir Anayasa değişikliği tasarısını Temsilciler Meclisi’ne sundu.

Trump’ın yeniden aday olmasını desteklediğini açıkça belirten Ogles, sunduğu tasarının ülkenin geleceği için önemli olduğunu vurguladı. “Kendisi, cumhuriyeti yeniden kurmaya ve ülkemizi kurtarmaya adamış biri; biz de yasa koyucular ve eyaletler olarak onu desteklemek için elimizden geleni yapmalıyız.” ifadelerini kullandı.

ÜÇÜNCÜ ADAYLIĞIN ÖNÜ AÇILACAK

Cumhuriyetçi meclis üyesi, ABD Anayasası’nın başkanlık süresine sınırlama getiren 22. ek maddesiyle ilgili değişiklik önerisinde bulunarak, "İki kereden fazla seçilemez" ifadesinin "Üç kereden fazla seçilemez" şeklinde değiştirilmesini önerdiğini duyurdu.

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