Şişli’de bir restorana silahlı saldırı

Şişli Esentepe Mahallesi'ndeki bir restorana silahla ateş açan şüpheli, olayın ardından kaçtı. Saldırıda yaralanan olmazken, restoranın camlarına 4 kurşun isabet etti ve hasar oluştu. Polis ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.Abone ol
Şişli’de restorana silahla ateş açarak kaçan şüphelinin yakalanması için polis ekiplerince çalışma başlatıldı.
Esentepe Mahallesi Salih Tozan Sokak’taki restoranın camlarına silahla ateş eden şüpheli kaçtı.
Saldırıda yaralanan olmazken, 4 kurşun isabet eden restoranda hasar oluştu.
İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri inceleme yaptı. Saldırganın yakalanması için çalışma başlatıldı.