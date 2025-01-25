BIST 10.105
DOLAR 35,68
EURO 37,48
ALTIN 3.178,91
HABER /  GÜNCEL

Şişli’de bir restorana silahlı saldırı

Şişli’de bir restorana silahlı saldırı

Şişli Esentepe Mahallesi'ndeki bir restorana silahla ateş açan şüpheli, olayın ardından kaçtı. Saldırıda yaralanan olmazken, restoranın camlarına 4 kurşun isabet etti ve hasar oluştu. Polis ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Abone ol

Şişli’de restorana silahla ateş açarak kaçan şüphelinin yakalanması için polis ekiplerince çalışma başlatıldı.

Esentepe Mahallesi Salih Tozan Sokak’taki restoranın camlarına silahla ateş eden şüpheli kaçtı.

Saldırıda yaralanan olmazken, 4 kurşun isabet eden restoranda hasar oluştu.

İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri inceleme yaptı. Saldırganın yakalanması için çalışma başlatıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Edip Akbayram'ın son sağlık durumunu Gülben Ergen açıkladı!
Edip Akbayram'ın son sağlık durumunu Gülben Ergen açıkladı!
Samet Akaydin, Çaykur Rizespor'a transfer oldu!
Samet Akaydin, Çaykur Rizespor'a transfer oldu!
Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan enkaz bölgesinde inceleme
Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan enkaz bölgesinde inceleme
Konya'da çöken bina ile ilgili Ali Yerlikaya'dan açıklama
Konya'da çöken bina ile ilgili Ali Yerlikaya'dan açıklama
Samsunspor sahasında Gaziantep FK'yı 2-1 mağlup etti
Samsunspor sahasında Gaziantep FK'yı 2-1 mağlup etti
EKK toplantısı sonrası flaş enflasyon açıklaması
EKK toplantısı sonrası flaş enflasyon açıklaması
Bolu'da yanan otelin, yangın sensörlerinin kapatılma sebebi ortaya çıktı
Bolu'da yanan otelin, yangın sensörlerinin kapatılma sebebi ortaya çıktı
İsmail Kartal'ın yeni takımı belli oldu
İsmail Kartal'ın yeni takımı belli oldu
Konya'da 3 katlı bina çöktü! Enkaz altında kalanlar var
Konya'da 3 katlı bina çöktü! Enkaz altında kalanlar var
Mehmet Nuri Ersoy: Yangın yeterlilik belgesini itfaiye dışında hiçbir kurum veremez
Mehmet Nuri Ersoy: Yangın yeterlilik belgesini itfaiye dışında hiçbir kurum veremez
SGK'dan dul maaşı açıklaması! Yeni düzenleme mi var?
SGK'dan dul maaşı açıklaması! Yeni düzenleme mi var?
Vladimir Putin'den Trump'ın çağrılarına yanıt
Vladimir Putin'den Trump'ın çağrılarına yanıt