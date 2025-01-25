Edip Akbayram'ın son sağlık durumunu Gülben Ergen açıkladı!

Sanatçı Edip Akbayram'ın son sağlık durumunu şarkıcı Gülben Ergen açıkladı. Ergen, 'Sağlığı daha iyiymiş. Durumunun çok iyiye gittiğini duydum' ifadesini kullandı.

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Sanatçı Edip Akbayram, zatürre nedeniyle bir süre hastanede tedavi gördü. Tedavisinin ardından taburcu edilen 75 yaşındaki ünlü şarkıcı Edip Akbayram, düşmeye bağlı iç kanama nedeniyle Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

UMUTLU BEKLEYİŞ DEVAM EDİYOR

Geçtiğimiz günlerde ikinci kez ameliyat olan sanatçının yoğun bakımdaki tedavisi devam ediyor. Akbayram'ın eşi Ayten Akbayram ve kızı şarkıcı Türkü Akbayram'ın hastanedeki bekleyişi sürüyor.

İki haftadır tedavisi yoğun bakımda devam eden Edip Akbayram'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Eşi Ayten Akbayram, usta sanatçının sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.

Sanatçının eşi “Hala yoğun bakımda doktorları iyi gidiyor diyorlar iyi olacak inşallah” diye konuştu.

"DURUMUNUN ÇOK İYİYE GİTTİĞİNİ DUYDUM"

Ünlü şarkıcı Gülben Ergen, usta sanatçı Edip Akbayram'ın sağlık durumuyla ilgili konuştu. Ergen, TV8'deki Gel Konuşalım programına verdiği röportajda, ünlü sanatçı Edip Akbayram'ın sağlığıyla ilgili umut veren açıklamalar yaptı.

Ergen, programın muhabirine; ''Edip Akbayram'ın kızı Türkü ile konuştum. Sağlığı daha iyiymiş. Durumunun çok iyiye gittiğini duydum, çok sevindim.'' şeklinde konuştu.