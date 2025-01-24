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Konya'da çöken bina ile ilgili Ali Yerlikaya'dan açıklama

Konya'da çöken bina ile ilgili Ali Yerlikaya'dan açıklama

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Konya'nın Selçuklu ilçesinde çöken bina için bölgeye 99 AFAD personeli, 27 araç, 120 itfaiye görevlisi ve sağlık ekiplerinin sevk edildiğini açıkladı. Yerlikaya, arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü ve gelişmelerin kamuoyuyla paylaşılacağını belirtti. Ayrıca, Bakan Yerlikaya’nın olay yerinde incelemelerde bulunmak üzere Konya’ya gittiği kaydedildi.

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Konya'da çöken binaya ilişkin, "Olay yerine il AFAD müdürlüklerimizden 99 personel 27 araç, itfaiyeden 120 personel ile emniyet, 112 Sağlık ve belediye ekiplerimiz sevk edilmiştir." ifadelerini kullandı.

Yerlikaya, sosyal medya hesabındaki açıklamasında, Konya'nın Selçuklu ilçesi Kılıçarslan Mahallesi'ndeki çöken binayla ilgili ihbarın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne saat 20.05'te ulaştığını belirtti.

AFAD ve belediye ekiplerinin saat 20.15'te bölgeye ulaştığını aktaran Yerlikaya, "Olay yerine il AFAD müdürlüklerimizden 99 personel 27 araç, itfaiyeden 120 personel ile emniyet, 112 Sağlık ve belediye ekiplerimiz sevk edilmiştir." açıklamasında bulundu.

Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Çöken binanın olduğu yere AFAD mobil koordinasyon tırı, Ankara, Eskişehir, Afyonkarahisar, Isparta, Antalya, Karaman, Mersin, Niğde, Aksaray, Adana, Burdur ve Amasya AFAD il müdürlüklerinden ekipler sevk edilmiştir. Arama kurtarma çalışmalarımız devam etmektedir. Gelişmelerden kamuoyu bilgilendirilecektir."

Öte yandan, Bakanlık kaynaklarından, Yerlikaya'nın Konya'ya gittiği bildirildi.

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