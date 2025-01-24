Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Samsunspor sahasında Gaziantep FK'yı 2-1 mağlup etti.Abone ol
Trendyol Süper Lig'in 21. hafta mücadelesinde Samsunspor sahasında Gaziantep FK'yı konuk etti. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı ev sahibi ekip 2-1 kazandı.
Samsunspor'a galibiyeti getiren golleri 45. dakikada Mouandilmadji ile 83. dakikada Soner Aydoğdu kaydetti. Gaziantep FK'nın golünü 47. dakikada Kenan Kodro attı.
Bu sonucuna ardından Samsunspor puanını 40'a yükseltirken Gaziantep FK, 26 puanda kaldı.
Gelecek hafta Gaziantep FK sahasında Galatasaray'ı konuk edecek. Samsunspor ise deplasmanda Başakşehir'le karşılaşacak.
Reeder Samsunspor: 2 - Gaziantep FK: 1
Stat: Samsun Yeni 19 Mayıs
Hakemler: Ümit Öztürk, Bilal Gölen, Emrah Ünal
Reeder Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru, Yunus Emre Çift, Satka, Bola, Benasser, Ntcham (Dk. 59 Celil Yüksel), Schindler (Dk. 59 Dimata), Holse (Dk. 80 Soner Aydoğdu), Emre Kılınç, Mouandilmadji (Dk.74 Ercan Kara)
Gaziantep FK: Mustafa Burak Bozan, Mandouki (Dk. 86 Ogün Özçiçek), Arda Kızıldağ, Viana, Sorescu (Dk. 70 M'Bakata), Kozlowski (Dk. 46 Halil Dervişoğlu), N'Diaye, Daubin, Mustafa Eskihellaç, Boateng (Dk. 46 Kenan Kodro), Okereke (Dk. 46 Lungoyi)
Goller: Dk. 45 Mouandilmadji, Dk. 84 Soner Aydoğdu (Reeder Samsunspor), Dk. 47 Kenan Kodro (Gaziantep FK)
Sarı kartlar: Dk.45+4 Okereke, Dk. 58 Mandouki, Dk. 90 Mustafa Burak Bozan (Gaziantep FK), Dk. 55 Holse, Dk. 63 Dimata, Dk. 90+1 Emre Kılınç, Dk. 90+5 Ercan Kara (Reeder Samsunspor)