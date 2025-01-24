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EKK toplantısı sonrası flaş enflasyon açıklaması

EKK toplantısı sonrası flaş enflasyon açıklaması

EKK: Temel önceliğimiz olan enflasyon ile mücadelemizi bütüncül politikalar ile sürdürecek, ‘Türkiye Yüzyılı’ vizyonu ile sürdürülebilir kapsayıcı büyümeyi sağlayarak daha adil gelir dağılımı ve refah artışını kalıcı olarak sağlayacağız.

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Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK), Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında Konya’da toplandı. Toplantıya, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan katıldı.

Toplantı sonrası açıklama yapıldı. Açıklamada, "Finansal altyapımızı güçlendirmek üzere teknolojisi Türkiye’de geliştirilen ve kartlı ödeme sistemleri alanında önemli bir marka olan Türkiye’nin Ödeme Yöntemi (TROY)’ne ilişkin atılan adımlar değerlendirilmiştir. Ayrıca TROY’un kullanımının yaygınlaştırılması amacıyla atılacak adımlara ilişkin yol haritası Kurul üyeleriyle paylaşılmıştır. Temel önceliğimiz olan enflasyon ile mücadelemizi bütüncül politikalar ile sürdürecek, ‘Türkiye Yüzyılı’ vizyonu ile sürdürülebilir kapsayıcı büyümeyi sağlayarak daha adil bir gelir dağılımı ve refah artışını kalıcı olarak sağlayacağız." denildi.

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