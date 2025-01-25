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Bursa'da oto galeride yangın çıktı 13 araç hurdaya döndü

Bursa'da oto galeride yangın çıktı 13 araç hurdaya döndü

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir oto galerisine ait park alanında çıkıp başka bir iş yerine sıçrayan yangında, 13 araç hasar gördü.

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Altınova Mahallesi 2. Keman Sokağı'ndaki bir oto galerisine ait park alanında, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangın, araçlara, ardından oto galerinin arka tarafında bulunan oto tamircisi iş yerine sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangında 10 araç kullanılamaz hale gelirken 3 araç hasar gördü.

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