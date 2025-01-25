Silah bırakma çağrısı yapmayan Öcalan ne istedi? DEM Partili kaynaklar açıkladı

DAM Parti heyeti ile ikinci kez görüşen Abdullah Öcalan'dan silah bırakma çağrısı gelmedi. Parti kaynaklarına göre Öcalan "Kişisel olarak nerede olduğumun önemi yok. Ama sürecin nihayete ermesi öngörülüyorsa tecrit kalkmalı" dedi.

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DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder ve Van Milletvekili Pervin Buldan'dan oluşan heyet, 22 Ocak'ta PKK lideri Abdullah Öcalan'la ikinci görüşmeyi gerçekleştirdi.

İmralı Heyeti, PKK lideri Abdullah Öcalan'la yaptığı ikinci görüşme sonrası, "Öcalan'ın sürece ilişkin çalışmalarını sürdürdüğüne" ilişkin kısa bir açıklama ile yetindi.

Önümüzdeki günlerde hem heyet üyelerinin hem de DEM Parti yöneticilerinin, daha kapsamlı bir açıklama yapması beklenirken BBC Türkçe, ikinci görüşmenin ayrıntılarına ulaştı.

DEM Parti kaynakları, bu sürecin yürütülmesi ve sonuç alınabilmesi için Öcalan'a "tecrit"in kaldırılmasının, tüm paydaşlarının talebi olduğunu vurguladı.

"Tecrit kaldırılsın"

Görüşmede tecrit konusunun da konuşulduğunu anlatan bir parti yöneticisi, şu bilgileri paylaştı:

"Öcalan, 'Bu sürecin selameti ve nihayete erdirilmesi açısından koşulların iyileştirilmesi gerekli. İlgili mekanizmalara sirayet edebilmesi açısından da gerekli ve önemli.

Kaynaklar Öcalan'ın "Kişisel olarak nerede olduğumun önemi yok. Ama sürecin nihayete ermesi öngörülüyorsa tecrit kalkmalı" dediğini aktardı.

Silah bırakma çağrısı yapacak mı?

Partililerin anlatımına göre, 2013'teki gibi Öcalan'ın mesajlarını önce kamuoyuyla paylaşması yerine doğrudan örgüte iletmesi planlanıyor.

Siyasi kulislerde Öcalan'ın, yakalanıp Türkiye'ye getirilişinin yıl dönümü olan 15 Şubat'ta silah bırakma çağrısı yapacağı konuşuluyor.

Ancak parti kaynakları, üçüncü görüşmenin takviminin henüz netleşmediğini ifade etti.

Abdullah Öcalan'ın devam eden çalışmalarını İmralı Cezaevi'nde hükümlü olarak bulunan Ömer Hayri Konar, Hamili Yıldırım ve Veysi Aktaş ile birlikte yürüttüğü belirtildi.