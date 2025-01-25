Kartalkaya'daki oteli denetleyen itfaiye ekibinden Selami Subay o günü anlattı

Kartalkaya'daki yangın faciasındaki ihmal, oteli denetleyen itfaiyecilerden Selami Subay'ın açıklamalarıyla netleşti. 16 Aralık'ta yangın yeterlilik belgesi için belediyeye başvuran ve onay alamayan otelin müdürü Zeki Yılmaz'ın, denetime katılan görevlilere eksiklikleri tamamlama sözü verdiği ancak 25 Aralık'ta dilekçeyi geri çektiği ortaya çıktı.

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Bolu Kartalkaya’da 78 kişinin hayatını kaybettiği otel yangınıyla ilgili ihmaller zinciri netleşiyor. Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü’nün, otel yetkilisi Kadir Özdemir’in talebi üzerine Grand Kartal Otel’i denetlediği, çıkan eksikler üzerine otelin bir dilekçe ile denetim talebini geri çektiği ortaya çıkmıştı. 16 Aralık’taki ilk denetime katılan itfaiye ekibindeki Selami Subay, o günü Yeni Şafak'a anlattı.

Otel yetkilisi Kadir Özdemir tarafından 12 Aralık’ta yapılan denetim talebi üzerine 16 Aralık’ta otele gittiklerini belirten itfaiye görevlisi Subay, “Benim son nöbet günümdü, daha sonra izne çıktım ve emekli oldum. O gün görev kağıdının yazılması üzerine kabin memuru İrfan Acar’la otele gittik” dedi.

9 MADDEDEN 1’İ UYGUNDU

Binada aşağıdan yukarıya yangınla ilgili itfaiyeyi ilgilendiren her şeyi incelediklerini ifade eden Subay, kendisinin üst katlara, ekip arkadaşı İrfan Acar’ın ise mutfağın da bulunduğu alt katlara baktığı bilgisini verdi. Subay, “Otel denetime dair 9 maddenin sadece 1’inde yeterli görüldü. Denetimden sonra lobide otel müdürü Zeki Yılmaz’la oturduk. Eksikleri madde madde kağıda yazdık. Zeki bey otelin teknisyenini çağırıp elektrik tesisatındaki eksiklerle ilgili ne yapılabileceğini istişare etti” diye konuştu.

EKSİKLERİ TAMAMLAYACAKLARININ SÖZÜNÜ VERDİLER

Tespit ettikleri eksikler üzerine otele 1 ay süre verdiklerini kaydeden Subay, “‘Eksikleri 1 ay içinde tamamlayıp bize haber verin’ dedik. Müdür de tamamlayacaklarını söyledi” ifadelerini kullandı.

ARKA CEPHEDEKİ RESTORAN İÇİN ONAY ALINDI

Denetime katılan itfaiyeci Selami Subay’ın anlattıkları ve yangından sonra ortaya çıkan belgeler, otelin yangın denetiminden geçebilmek için daha sonra nasıl bir yol izlediğini net şekilde ortaya koydu. Eksiklerin belirlendiği itfaiye denetiminden sonra otel bir dilekçe ile denetim talebinin geri çekilmesi için başvurdu. Ardından da denetim talebindeki “3224 m2” ifadesi çizilip otelin arka cephesindeki “70 m2’lik” kafe-restoran bölümü için Mudurnu Enerji A.Ş. adına denetim talep edilip, felaketten 19 gün önce bu alana “yangın güvenliğine uygundur” raporu alındı. Selami Subay, yanan otelle ilgili “Bu yer merkezde olsa, kapısının dahi açılmasına müsaade etmezlerdi” değerlendirmesinde bulundu.