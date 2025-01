Konya'da çöken binayla ilgili 'kolanlar kesildi' iddiası! Bakan Yerlikaya açıkladı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Konya'da çöken binaya ilişkin enkaz alanında son bilgileri paylaştı. 962 personel ve 216 araç ile arama kurtarma çalışmalarının aralıksız devam ettiğini söyledi. Çöken binayla ilgili kolanların kesildiğine dair iddiaların sorulmasına Bakan Yerlikaya açıklık getirdi.

Bakan Yerlikaya​, akşam saatlerinde merkez Selçuklu ilçesi Selçuk​ Mahallesi Beyşehir​ Caddesi'nde çöken binanın enkazında arama kurtarma çalışmalarını incelemek üzere bölgeye geldi. Yetkililerle çalışmalara ilişkin toplantı yapan Yerlikaya, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, 20.05'te Taşoluk Apartmanı'nın bilinmeyen bir sebeple çöktüğünü söyledi.

Yerlikaya, 10 dakika içinde arama kurtarmayla ilgili tüm ekiplerin olay yerine geldiğini belirterek "10 dakika içerisinde bu çöken binanın enkazından arama kurtarma çalışmaları başladı. AFAD, itfaiye, emniyet, jandarma, 112, UMKE, Kızılay, AKUT ve STK'lerimizden toplam 962 personel, 216 araç şu an arama kurtarma çalışmalarına devam ediyor. Yani devletin tüm kurum ve kuruluşları, Büyükşehir, ilçe belediyelerimiz civar vilayetlerden, AFAD koordinasyonunda gelen, 12 vilayetten gelen alanında uzman arama kurtarma ekiplerimiz enkazda canlara ulaşmaya çalışıyor. " diye konuştu.

"BİNADA 79 KİŞİ İKAMET EDİYOR"

İlk önce Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi'ne göre apartmanda kaç kişinin oturduğuna baktıklarını anlatan Yerlikaya, kayıtlara göre binada 79 kişinin ikamet ettiğini dile getirdi.

Yerlikaya, Konya​ Büyükşehir Belediyesi, emniyet, nüfus ve Göç İdaresi Başkanlığından bu kayıtlı nüfuslara telefonla ulaşıldığına işaret ederek şöyle konuştu:

"Her biri tek tek arandı. Birden çok arandı, her biri kontrol edildi. Gördük ki 20.05'te içeride yaşayan 2 kişinin kendi imkanlarıyla kurtulduğunu, 5 kişinin içeride kaldığını, geride kalanların da her biriyle tek tek telefonla görüştük. Az önce size güzel bir haber verelim, 2 ambulans sesi duyduk. Arama kurtarma ekiplerimiz, 4 saat 15 dakika sonra bu çalışmalarla yaşayan 2 kişiyi kurtardı. Şu anda enkazın altında 3 kişinin olduğunu düşünüyoruz. Eğer beraberlerinde bizim bilmediğimiz, adres ve telefonla teyitle yapmış olduğumuz kontrollerde onların haricinde birisi daha varsa sayı daha fazla olabilir ama bizim kanaatimiz şu ki, orada enkaz altında 3 can olduğunu düşünüyoruz. Bir güzel haber daha 2 kişi sağ kurtulduktan sonra az önce AFAD başkanımız bir kişinin daha yaşadığıyla ilgili güzel bir haber getirdi. Temennimiz, bir an önce ona da ulaşmak. Diğer ikisiyle de ilgili beton enkazların arkasında bir bedenle ilgili o sistemle ilgili bir tarama yapıyoruz. Şu ana kadar onların yerini belirleyemedik."

Enkaz altındaki diğer 2 kişiye ulaşmak için yoğun çalışma yaptıklarını aktaran Yerlikaya, şöyle devam etti:

"Şu ana kadar onların yerlerini belirleyemedik. Bu kadar açık söylüyorum size ama çok güçlü bir arama kurtarma ekibimiz, ekipmanlarımız var. İnanıyoruz ki süratle onların da bulunduğu yerleri tespit edip hemen, bir an önce, onlara ulaşmayla ilgili çalışmalarımızı yoğunlaştıracağız. Ben az önce ambulansla hastaneye yetiştirilen, kurtarılan vatandaşlara Allah'tan sağlık diliyorum. Geçmiş olsun diyorum. Bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz. İlerleyen vakitlerde Sağlık İl Müdürlüğümüzden de sağlık durumlarıyla ilgili detaylı bilgileri sizlerle paylaşacağız. Az önce de ifade ettiğim gibi içeride, sağ olduğunu değerlendirdiğimiz 3'üncü vatandaşa da bir an önce ulaşmak için cansiperane çalışıyoruz. Gelişmeleri sizlerle anbean paylaşacağız. Gece saat 01.37. Hepimiz buradayız, sizler de buradasınız. Temennimiz, diğer canlara da ulaşmak. Hepimizin dualarının onlarla olduğunu ifade etmek istiyorum."

Üçüncü kişiyle temas kurulabildiğini, bilinen diğer 2 kişiyi de bulmaya odaklandıklarını vurgulayan Yerlikaya, "Onların enkaz altında nerede olduklarını henüz tespit edemedik ama dediğim gibi, arkadaşlarımız radar cihazlarıyla, nerede olduklarıyla ilgili çalışıyorlar. Bulundukları zaman, yer tespit edildiği zaman, arama-kurtarma tamamen oraya odaklanacak. Bu noktada AFAD ve akredite olan, gelen STK'lerden arkadaşlarımız gerçekten alanlarında uzman kişiler. 4 saatte bu noktaya gelindi. Duamız, temennimiz bu. Gayretimizi de görüyorsunuz. İnşallah güzel haberler vermek istiyoruz size." değerlendirmesinde bulundu.

Bir gazetecinin sorusu üzerine Bakan Yerlikaya, binanın 1992'de inşaat ruhsatını, 1994'te de iskanını aldığını, olayı her yönden araştıracaklarını, bunun için Başsavcılığın da görevlendirdiği savcıların bölgede olduğunu belirterek "Buna sebebiyetin ne olduğu mutlaka ama mutlaka ortaya çıkarılacak ve sizlerle paylaşılacak. Hakeza yine idari tahkikat başlatıldı. O da bir yandan devam edecek. Benim şu anda arkadaşlarımla beraber yapmaya çalıştığım tek şey var, içerideki canlara ulaşmak. Az önce ambulansın sesini duyduğumuz gibi tekrar duymak. Şu an odaklandığımız bu." diye konuştu.

KOLONLAR MI KESİLDİ?

Bir gazetecinin irtibat kurulan üçüncü kişiyle ilgili sorusuna Bakan Yerlikaya, "Basın açıklaması yapmaya hazırlanırken AFAD başkanımız bana söyledi o güzel haberi, dolayısıyla her şey çok yeni ama zamanla yarışıyoruz. Üçüncü kişiyle ilgili de bizim temennimiz onu bir an önce sağ salim ambulansa bindirip hastaneye gönderelim." dedi.

Yerlikaya, enkaz altında kaç kişi kaldığı, kimlik ve yaşlarıyla ilgili soruya yazılı olarak bilgi vereceklerini söyledi.

Enkazdan çıkarılan kişilerin sağlık durumlarıyla ilgili soruya Yerlikaya, "Arama kurtarmadaki arkadaşlarımızın, AFAD'ın bana vermiş olduğu, durumlarının görsel olarak konuştuklarını, temas ettiklerini, iyi olduklarını söylüyorlar ama enkazın altından çıkardık, şu anda bizim bu aşamada onların sağlık durumlarıyla ilgili bir şey söylememiz değil görsel olarak gördüğümüz konuştuğumuz şeyleri sizlere ifade ediyoruz. Birazdan hastanedeki yapılan muayeneyle talimat vereceğim İl Sağlık Müdürümüz de oradan sizlere açıklama yapacak, biz de merak ediyoruz." şeklinde cevap verdi.

Çöken binanın alt katında bulunan dükkanlardan kolon kesildiği iddialarının sorulması üzerine de Bakan Yerlikaya, şöyle konuştu:

"Bu iddiayı kriz merkezinde de anlattılar ama ne dedim size, az önce başsavcılık buraya göndermiş olduğu, görevlendirmiş olduğu 4 savcıyla birlikte bu iddiaların her birini tek tek detaylandıracak. Zamana ihtiyaç var. Olay işte 4,5 saat oldu. Dolayısıyla her türlü iddia mutlaka ama mutlaka üzerine gidilecek ve hakikat ortaya çıkacak. Kusur, ihmal ne varsa bunların her biri de mutlaka dosyaya girecek ve gereği yapılacak. Şundan emin olun ki savcılarımız bu iddiaların her birinin tek tek ortaya çıkaracak. Kusur, ihmal veya başka bir şey varsa bunu da hep beraber öğreneceğiz."