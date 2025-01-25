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Putin: Trump'la bir araya gelmemiz gerekiyor

Putin: Trump'la bir araya gelmemiz gerekiyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, eski ABD Başkanı Trump ile Ukrayna savaşı ve enerji konularını görüşmek istediğini belirtti. Putin, "Eğer 2020'de Trump'ın elinden zafer çalınmasaydı, Ukrayna’da 2022'de başlayan kriz olmayabilirdi ve bu konuda onunla hemfikirim" açıklamasını yaptı.

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD'nin eski Başkanı Donald Trump ile Ukrayna savaşı, enerji meseleleri ve diğer küresel konuları görüşmek üzere bir araya gelme çağrısında bulundu. Putin, mevcut ABD yönetiminin selefine kıyasla daha farklı bir yaklaşım sergilediğini belirterek, Trump dönemine atıfta bulundu.

Açıklamasında, “Eski yönetim temasları reddetti ve bu bizim suçumuz değil. Mevcut ABD Başkanı ile her zaman iş odaklı ve aynı zamanda pragmatik güvene dayalı ilişkilerimiz olduğunu söyleyebilirim. Eğer 2020'de Trump'ın elinden zafer çalınmasaydı, Ukrayna’da 2022'de başlayan kriz olmayabilirdi ve bu konuda onunla hemfikirim” dedi.

Ayrıca, Ukrayna ile müzakerelere açık olduklarını vurgulayan Putin, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin Rusya ile müzakere etmeyi yasakladığını ifade etti.

BM'DEN DESTEK MESAJI

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Farhan Haq ise günlük basın toplantısında, Rusya ve ABD arasında gerçekleşmesi muhtemel görüşmelere destek verdiklerini açıkladı. Haq, “ABD ve Rusya Federasyonu liderleri arasındaki her türlü görüşmeyi destekliyoruz” ifadelerini kullandı.

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