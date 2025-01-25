BIST 10.105
DOLAR 35,68
EURO 37,48
ALTIN 3.178,91
HABER /  GÜNCEL

Rekabet Kurumu harekete geçti eş zamanlı baskın yapıldı! Netflix, Disney, Gain…

Rekabet Kurumu harekete geçti eş zamanlı baskın yapıldı! Netflix, Disney, Gain…

Dizi ve film sektöründeki rekabeti sınırlayıcı eylemleri araştıran Rekabet Kurumu’nun yapımcı ve menajerlerden sonra yeni adresi dijital platformlar oldu. Bu kapsamda Netflix, blutv, Exxen, Disney, Gain ve Mubi gibi platformlar inceleme altına alındığı iddia edildi.

Abone ol

Rekabet Kurumu, gelen ihbar ve şikayetlerden yola çıkarak dizi ve film sektöründe başlattığı soruşturmanın kapsamını genişletiyor. Önce yapım şirketleri, ardından menajerler hakkında soruşturma açan kurum araştırmalarına dijital platformları da eklendi.

EŞ ZAMANLI BASKIN...

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; kurum görevlileri sürekli aynı oyuncuları oynattığı, hep aynı yapım şirketlerine iş verdiği eleştirileriyle karşı karşıya kalan Netflix başta olmak üzere blutv, Exxen, Disney, Gain ve Mubi platformlarının şirketlerine eş zamanlı baskınlar düzenleyip bilgisayar ve cep telefonlarında ön araştırma yaptı.

Anahtar kelimelerin de kullanıldığı, belgelerin ve yapılan anlaşmaların denetlendiği ön aştırma sonucuna göre soruşturma açılıp açılmayacağına karar verilecek.

Kurum müfettişlerinin Türkiye’de faaliyet gösteren Amazon Prime Video'y ise henüz gitmedikleri öğrenildi.

Söz konusu iddiaları gazeteci Fuat Uğur da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dile getirdi.

ÖNCEKİ HABERLER
Konya'da çöken binayla ilgili 'kolanlar kesildi' iddiası! Bakan Yerlikaya açıkladı
Konya'da çöken binayla ilgili 'kolanlar kesildi' iddiası! Bakan Yerlikaya açıkladı
Hükümet düğmeye bastı... e-Devlet'e yeni işlem geliyor
Hükümet düğmeye bastı... e-Devlet'e yeni işlem geliyor
Sıcaklıklar düşüyor, çok kuvvetli geliyor! Bu illere yeni uyarı
Sıcaklıklar düşüyor, çok kuvvetli geliyor! Bu illere yeni uyarı
Silah bırakma çağrısı yapmayan Öcalan ne istedi? DEM Partili kaynaklar açıkladı
Silah bırakma çağrısı yapmayan Öcalan ne istedi? DEM Partili kaynaklar açıkladı
Kartalkaya'daki oteli denetleyen itfaiye ekibinden Selami Subay o günü anlattı
Kartalkaya'daki oteli denetleyen itfaiye ekibinden Selami Subay o günü anlattı
Moody's, Türkiye'nin kredi notunu güncellemedi
Moody's, Türkiye'nin kredi notunu güncellemedi
Fenerbahçe Beko'ya rakip dayanmıyor Olympiakos'u dize getirdiler
Fenerbahçe Beko'ya rakip dayanmıyor Olympiakos'u dize getirdiler
Atama kararları Resmi Gazete'de 51 ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürü atandı
Atama kararları Resmi Gazete'de 51 ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürü atandı
Bursa'da oto galeride yangın çıktı 13 araç hurdaya döndü
Bursa'da oto galeride yangın çıktı 13 araç hurdaya döndü
DMM'den Konya'da çöken binaya ilişkin açıklama
DMM'den Konya'da çöken binaya ilişkin açıklama
Şişli’de bir restorana silahlı saldırı
Şişli’de bir restorana silahlı saldırı
Edip Akbayram'ın son sağlık durumunu Gülben Ergen açıkladı!
Edip Akbayram'ın son sağlık durumunu Gülben Ergen açıkladı!