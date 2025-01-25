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CHP'nin adayı Mansur Yavaş mı İmamoğlu mu olacak? Özgür Özel adayın nasıl belirleneceğini açıkladı

CHP'nin adayı Mansur Yavaş mı İmamoğlu mu olacak? Özgür Özel adayın nasıl belirleneceğini açıkladı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP'nin cumhurbaşkanı adayının Mansur Yavaş ile Ekrem İmamoğlu'nun birlikte kabul edeceği mutabakatla aşmayı düşündüklerini açıkladı.

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CHP'nin cumhurbaşkanı adayı kim olacak tartışmalarıyla ilgili kritik açıklama, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den geldi.

Cumhuriyet yazarı eski CHP'li milletvekili Mustafa Balbay, Özel'in ziyaret etti, konuya ilişkin açıklamaları bugünkü yazısında aktardı. Özel’in yol haritası şöyle:

“Erdoğan adaylığını açıkladı. Bu durum ister istemez CHP’nin adayı kim sorusunu daha fazla sordurmaya başladı. Düşüncem önseçim benzeri bir yöntemle saptamak. Böyle bir sürece girersek bir ay içinde sonuçlandırmak. Zira uzarsa güçlü iki adayımızı isteyenler içinde kemikleşme olabilir. Düğmeye basmadan önce çıkacak sonucun herkes tarafından kabul göreceğine ilişkin mutabakatı sağlamak. Bunu bu yıl içinde yapmak.”

Özel’in “iki güçlü aday” dediği Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’a ilişkin düşünceleri şöyle:

“Yaptırdığımız anketlerde ikisi de yüzde 50’nin altına hemen hemen hiç inmedi. Bu hem güzel hem zorlu bir ikilem. Adaylık aşamasını her ikisinin mutabakatıyla aşmayı önemsiyorum.”

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