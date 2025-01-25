Kartalkaya faciasına ilişkin 7 kişi daha tutuklandı

Kartalkaya’daki Grand Kartal Otel yangını soruşturmasında otel müdürü ve çalışanlarından oluşan 7 kişi daha tutuklandı. Tutuklu sayısı işletme sahibi ve genel müdürle birlikte 9’a yükseldi.

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Bolu Kartalkaya’da 78 kişinin hayatını kaybettiği Grand Kartal Otel yangınına ilişkin soruşturma derinleşiyor. Soruşturma kapsamında otelin çeşitli kademelerinde görev yapan 7 kişi daha tutuklandı.

Grand Kartal Otel’in müdürü Zeki Yılmaz, muhasebe müdürü Kadir Özdemir, aşçı Faysal Yaver, elektrikçi Hüseyin Özer ve mutfak çalışanları Yusuf Karahanlı, Fidan Kurç ve Mehmet Gündüz, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

SORUMLULAR ARASINDA İŞLETME SAHİBİ DE VAR

Yangınla ilgili önceki günlerde otelin işletme sahibi Halit Ergül ve şirketin genel müdürü Emin Aras’ın da tutuklandığı açıklanmıştı. Son tutuklamalarla birlikte davada tutuklu sayısı 9’a yükseldi.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Adalet Bakanlığı tarafından görevlendirilen bilirkişi heyeti, yangının çıkış nedeni ve ihmallerin belirlenmesi için kapsamlı bir inceleme yürütüyor. Soruşturma sürecinde, yangın güvenlik önlemlerinin yetersizliği ve personelin olası ihmalleri de araştırılıyor.