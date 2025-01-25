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Hastanelerdeki katkı payı ücretleri değişti! Muayene ücretleri belli oldu

Hastanelerdeki katkı payı ücretleri değişti! Muayene ücretleri belli oldu

Hekim ve diş hekimi muayenesi için alınacak katılım payı miktarları belli oldu. İkinci basamak sağlık hizmeti kurumu olan devlet hastanelerinde 20 lira katılım payı alınacak. Düzenleme Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

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Sosyal Güvenlik Kurumu’nun Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği Resmi Gazete’de yayımlandı.

Buna göre, sağlık ocağı ve sağlık merkezi gibi birinci basamak sağlık hizmeti veren kurumlarda hekim ve diş hekimi muayenelerinden katılım payı alınmayacak. İkinci basamak sağlık hizmeti kurumu olan devlet hastanelerinde ise 20 lira katılım payı alınacak.

Eğitim ve Araştırma Hastaneleri ile Üniversitesi Hastaneleri gibi üçüncü basamak sağlık kurumlarından ise katılım payı 45 lira olacak.

Aile hekimleri tarafından yapılan sevkler sonucu gerçekleşecek muayenelerde ise katılım payı belirlenen miktarlar yüzde 50 oranında azaltılarak tahsil edilecek.

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