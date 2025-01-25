Samet Akaydın Fenerbahçe'yi sildi taraftar öfkelendi

Çaykur Rizespor ile 1.5 yıllık anlaşma imzalamasının ardından Samet Akaydin, sosyal medya hesaplarından Fenerbahçe'yi çıkardı.

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Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe'de bir türlü beklenen etkiyi gösteremeyen Samet Akaydin ile vedalaşıldı.

Fenerbahçe, savunma oyuncusu Samet Akaydin'in bonservisiyle birlikte Çaykur Rizespor'a transfer olduğunu açıkladı.

Samet, Rizespor ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.

"SEZON BAŞINDA DA GELMEK İSTERDİM"

Rizespor formasıyla ilk sözlerini sarf eden Samet Akaydin, "Transferde emeği geçen Rizeli büyüklerimize çok teşekkür ediyorum. Rize'nin bana ilgisini sezon başından beri biliyordum. Sezon başında da gelmeyi çok istedim. Nasip şimdiymiş. Ben zaten bu yörenin evladıyım. Rizespor için elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağım. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. İnşallah her şey daha güzel olacak." sözleriyle çok konuşulacak bir açıklamaya imza attı.

Samet Akaydin, Rizespor'a transferi açıklandıktan yaklaşık 5 dakika sonra profil resmini değiştirip Fenerbahçeyi takipten çıktı. Milli oyuncunun bu hamlesi Fenerbahçeli taraftarların tepkisini çekti.