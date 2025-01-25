Konya'da 4 katlı bina çöktü: İki kişi yaşamını yitirdi, üç kişi sağ kurtarıldı

Konya’nın Selçuklu ilçesinde dün akşam saatlerinde çöken 4 katlı binadan acı haber geldi. Arama kurtarma ekipleri, enkazdan iki kişinin cansız bedenini çıkardı. Yıkılan binadan dün gece üç kişi sağ olarak kurtarılmıştı. Olaya ilişkin bir cumhuriyet başsavcı vekili ile iki cumhuriyet savcısı görevlendirildi. Kolonların kesildiği iddiası araştırılırken, olayla ilgili dört kişi gözaltına alındı.

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Konya’nın Selçuk Mahallesi Beyşehir Caddesi’nde 4 katlı bir binanın çökmesi sonucu enkaz altında kalanlara ulaşmak için arama kurtarma çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Olayda 2 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi sağ olarak kurtarıldı. Enkazda olduğu değerlendirilen 1 kişiye ulaşmak için ekiplerin çalışmaları sürüyor.

ARAMA KURTARMA EKİPLERİ SEFERBER OLDU

AFAD, 112 Acil Sağlık, UMKE, polis ve jandarma ekiplerinden oluşan yaklaşık 200 kişilik bir ekip, olay yerine sevk edildi. Çalışmalarda arama kurtarma köpekleri ve teknik ekipmanlar kullanılıyor. Enkazdan sağ olarak çıkarılan 3 yaralının hastanede tedavileri devam ederken, 5 saat sonra sağ kurtarılan Muhammed Cedan ve Halid El Cedan’ın mutluluk dolu anları kameralara yansıdı.

KOLON KESİLDİĞİ İDDİASI

Binanın çökmesine ilişkin ilk iddialar, zemin kattaki yeni açılan balıkçı dükkanında yapılan genişletme çalışmaları sırasında kolonların kesilmiş olabileceği yönünde. Bu iddialar üzerine soruşturma başlatıldı ve 4 şüpheli gözaltına alındı.

BELEDİYE BAŞKANI’NDAN AÇIKLAMA

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, yaptığı açıklamada binanın 1992 yılında inşaat ruhsatı, 1994 yılında ise iskan ruhsatı aldığını belirtti. Altay, “Bina 30 yıldır kullanılıyor ve bugüne kadar ne bize ne de ilçe belediyesine herhangi bir şikayet iletilmiş. Ancak zemin katta dükkan olan yapılarda kolon kesilmesi sıkça gündeme gelir, bu konuda net bilgi ya da ihbar yok,” dedi.

Başkan Altay, binanın çökmeden önce gürültü duyulduğunu ve zemin kattaki vatandaşların bina sakinlerini tahliye etmeye çalıştığını ifade etti. Bu çabalar sayesinde binadaki can kaybının daha da artmasının önlendiği düşünülüyor.

SAVCILIK SORUŞTURMASI BAŞLATTI

Olayla ilgili Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Soruşturmayı yürütmek üzere 1 Cumhuriyet başsavcı vekili ve 2 savcı görevlendirildi. Çökme nedeninin netleşmesi için teknik incelemeler sürüyor.