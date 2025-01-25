Bolu Belediyesi İtfaiyesi'nin 'ikinci yanlışı' denildi Bakan Ersoy canlı yayında patladı

Kartalkaya'da Grand Kartal Otel'e yangın yeterlilik belgesi vermeyip ihbarda bulunmayan Bolu İtfaiyesi'nin aynı binadaki 70 metrekarelik restorana onay vermesi tartışma başlattı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Ana binadaki yetersizliği bilerek, gözünüzü kapatıyorsunuz, kısmi küçük bir alana tekrar yeterlilik veriyorsunuz." dedi.

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Kartalkaya'da Grand Kartal Otel'de 78 kişinin öldüğü yangınla ilgili soruşurma devam ederken ihmaller ortaya çıkmaya devam ediyor.

Otel yönetimi 12 Aralık 2024 tarihinde Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne Grand Kartal Otel'in tamamı için yangın uygunluk belgesi talebinde bulundu. Talep üzerine otelde yangın uygunluk denetimi yapan itfaiye müdürlüğü 8 adet kusur tespit etti.

Tespit edilen kusurlarla İl Özel İdaresi'nden işletme ruhsatı alamayacağını anlayan otel yönetimi 24 Aralık 2024 tarihinde başvurusunu geri çekti, belediye de bildirmekte mecburiyeti olmadığı ancak yetkisi olduğu bu eksiklikleri İl Özel İdaresi'ne bildirmedi.

AYNI GÜN RESTORAN İÇİN BAŞVURULDU

Tüm otel için yapılan başvurunun geri çekildiği aynı gün yani 24 Aralık 2024 tarihinde bu kez yalnızca kafe/restoran için işletmeci "Mudurnu Enerji A.Ş" adına yangın uygunluk belgesi talebiyle Bolu Belediyesi'ne başvuruda bulunuldu. Bolu İtfaiyesi, 8 adet kusur tespit ettiği otele ait müştemilatta açılmak istenen kafe/restoran için tüm oteli kapsayacak denetim sonucu uygunluk belgesi düzenlemesi gerekirken mevzuata aykırı bir şekilde yalnızca kafe/restoran için denetim yaparak 2 Ocak 2025 tarihinde işletmeci "Mudurnu Enerji A.Ş" adına kafe/restorana yangına uygundur belgesi verdi.

Kafe/restoranın işletmecisi, Bolu Belediyesi'nden aldığı bu uygunluk belgesiyle işletme ruhsatı alabilmek için İl Özel İdaresi'ne başvurduğu ancak İl Özel İdaresi'nin tüm otele ait olmayan yangın uygunluk belgesi nedeniyle kafe/restorana işletme ruhsatı vermediği öğrenildi. (Sabah)

Bu duruma dikkat çeken Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, dün akşam katıldığı CNN Türk canlı yayınında açıklamalarda bulundu.

ERSOY: İKİNCİ YANLIŞINIZ

Bakan Ersoy, "Aralık 2024'te, Bolu Belediyesinden denetim talep edilmiş otel tarafından, belediye uygunluk belgesi vermemiş, uygunluk belgesi hangi kurumdan alınmıştır? Bu otel hangi kurumdan aldığı uygunluk belgesiyle faaliyetini sürdürmüştür?" sorusuna da şöyle karşılık verdi:

"Resmi kurumlar, yangın yeterlilik belgelerini bir tek itfaiyelerden alır. Siz başka bir kurumdan bize yangın yeterlilik belgesi getiremezsiniz, itfaiyeden getirmek zorundasınız, geçerliliği yok. Sorun da bu zaten. 12 Aralık'taki olayı kastediyorlar. 12 Aralık'ta bu eksikleri görüyor. Benim isyan ettiğim nokta da bu. Siz bu eksiklerin tespitini gidip bizzat yapıyorsunuz, sonra bu tespiti, yangın yeterlilik belgesi talebini geri çektiriyorsunuz. Talebi geri çektirmek yerine o belgenin verileceği İl Özel İdareyi bu konuda bilgilendirmeniz gerekiyor. Bunu yapmıyorsunuz, belgeyi geri çektirip, başka bir alana kısmi bir yangın yeterlilik belgesi veriyorsunuz. O ikinci yanlışınız zaten. Ana binadaki yetersizliği bilerek, gözünüzü kapatıyorsunuz, kısmi küçük bir alana tekrar yeterlilik veriyorsunuz. Eğer bu göz kapatma işlemi yapılmayıp ilk andan itibaren bir üst makama ihbar edilseydi, iş yeri açma çalışma ruhsatı, zaten bu işletme kapatılacaktı, kapatıldığı zaman da bugün bunları konuşmuyor olacaktık."