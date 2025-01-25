Türkiye’de elektrikli otomobil pazarı rekor kırdı

Türkiye’de elektrikli otomobil sayısı 2024 yılında yüzde 129,6 artarak 183 bin 776’ya ulaştı. Son beş yılda yüzde 6470’lik büyüme kaydeden sektör, sürdürülebilir ulaşımda önemli bir dönüşüm yaşıyor.

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Türkiye’de elektrikli otomobil pazarı, son yıllarda hızla büyüyerek otomotiv sektöründe dikkat çekici bir dönüşüme öncülük ediyor. TÜİK verilerine göre, 2024 yılı itibarıyla elektrikli araç sayısı yüzde 129,6 artışla 183 bin 776’ya ulaşarak tarihi bir büyüme kaydetti.

ELEKTRİKLİ ARAÇLARDA BEŞ YILDA DEV BÜYÜME

Elektrikli otomobillerin Türkiye’deki serüveni, 2011 yılında yalnızca 24 araçla başlamıştı. Ancak bu sayı, her geçen yıl katlanarak arttı. Özellikle son beş yıl, sektör için devasa bir sıçrama dönemi oldu:

2021: 6 bin 267 araç

2022: 14 bin 552 araç

2023: 80 bin 43 araç

2024: 183 bin 776 araç

Son beş yılda elektrikli otomobil sayısında yüzde 6470’lik bir artış yaşanması, sektörün hızla büyüdüğünü ortaya koyuyor.

ELEKTRİKLİ ARAÇLARIN PAYI HIZLA ARTIYOR

2024 itibarıyla Türkiye’de trafiğe kayıtlı toplam otomobil sayısı 16 milyon 232 bin 458’e ulaştı. Elektrikli araçların bu toplam içindeki payı yüzde 1,1 seviyesine çıkarak, her 88 araçtan birinin elektrikli hale geldiğini gösterdi.

Hibrit otomobiller de güçlü bir yükseliş sergiledi. 2020’de 33 bin 690 olan hibrit araç sayısı, 2024 sonunda 391 bin 296’ya yükseldi. Bu, dört yılda yüzde 1061’lik bir büyüme anlamına geliyor ve kullanıcıların tam elektrikliye geçmeden önce hibrit araçları tercih ettiğini işaret ediyor.

DİZEL VE BENZİNLİ ARAÇLARIN BÜYÜMESİ YAVAŞLADI

Geleneksel yakıtlı araçların büyüme oranları, elektrikli ve hibrit araçların gerisinde kaldı. 2020-2024 arasında:

Benzinli araçlar yüzde 53,3 artarak 4 milyon 908 bin 203’e ulaştı.

Dizel araçlar yalnızca yüzde 10 artış gösterdi.

LPG’li otomobiller ise yüzde 7,5 büyüyerek 5 milyon 172 bin 471’e yükseldi.

Bu rakamlar, kullanıcıların daha çevreci ve sürdürülebilir seçeneklere yöneldiğini açıkça ortaya koyuyor.