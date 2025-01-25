Cumhurbaşkanı Erdoğan seçimlerde cumhur ittifakının hedeflediği oy oranını açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Parti Van İl Kongresi'nde konuştu. Erdoğan, "2028'deki Cumhurbaşkanlığı ve Meclis seçimlerini Cumhur İttifakı olarak yüzde 50'nin çok çok üzerinde bir oy ile kazanacağız. " dedi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti Van 8. Olağan İl Kongresi'nde konuştu. İşte Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar:

Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Türk, Kürt, Zaza, Alevii Sünni ayrımı yapmadan tüm Türkiye'yi bir bütün olacak kucaklayacağız. Etnik ayrımcılığa, taassuba, dil, kültür, köken, yaşam tarzı ayrımcılığına prim vermeyecek, milletimizin kamplaştırılmasına fırsat tanımayacağız. Bin yıllık mirasın 100 yıllık ufkun rehberlerinde süreçleri yürütüyoruz.

Bizim hedefimiz partinin oy oranını yüzde 50'nin altına düşürmemektir. Bizim hedefimiz bir yolunu bulup 85 milyonun gönlüne girmektir. Ham hayallerin değil, büyük hedeflerin peşindeyiz. Seçimlerde ipi göğüslemektir. AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak 85 milyonun gönlüne girmektir. Bu hedeflerin uzağında kalan her neticenin muhasebesini cesaretle yapmak boynumuzun borcudur.

Yerel seçimlerde en az üçte iki hedefi

Kongrelerimize yalnızca vitrin değişikliği olarak bakmıyoruz enerji ve heyecan yükleme vesilesi olarak görüyoruz. Hedefimiz şöyle: İnşallah 2028'deki Cumhurbaşkanlığı ve Meclis seçimlerini Cumhur İttifakı olarak yüzde 50'nin çok çok üzerinde bir oy ile kazanacağız. 2029 seçimlerinde de büyükşehirlerin, illerin ve ilçelerin en az üçte ikisinde AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın eser belediyeciliği bayrağını dalgalandıracağız.

"Terörsüz Türkiye hedefini mutlaka gerçekleştireceğiz"

40 yıldır kanımızı emen terör belasından ülkemizi tamamen kurtardıktan sonra inşallah hedeflerimize koşar adımlarla gideceğiz. 85 milyonun arasına çekilen terör bariyeri yıkılınca inşallah birbirimize daha sıkı sarılacak, daha sıkı kenetleneceğiz. Operasyonlarımız neticesinde terör örgütünde yaşanan kan kaybını, bölgedeki son gelişmeleri terör meselesinin ortadan kaldırılması için bir fırsat olarak görüyoruz. Terörsüz Türkiye hedefimizi biz öyle veya böyle ama mutlaka gerçekleştireceğiz.