Hakan Fidan, yarın Bağdat'a gidiyor

Dışişleri Bakanı Fidan, yarın Bağdat’ta üst düzey Iraklı yetkililerle görüşecek. Gündemde, Türkiye-Irak ilişkileri, PKK ile mücadele, Kalkınma Yolu Projesi ve bölgesel iş birliği yer alıyor.

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, yarın Irak’ın başkenti Bağdat’a önemli bir ziyaret gerçekleştirecek. Fidan’ın ziyaret kapsamında, Irak Cumhurbaşkanı Abdüllatif Reşid, Başbakan Muhammed Şiya Sudani, Temsilciler Meclisi Başkanı Mahmud Meşhedani ve Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin’in de aralarında bulunduğu üst düzey yetkililerle görüşmesi planlanıyor.

ZİYARETİN GÜNDEM MADDELERİ

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarına göre, Fidan’ın Iraklı yetkililerle yapacağı görüşmelerde Türkiye-Irak ilişkilerinin güçlendirilmesi, bölgesel iş birliği ve güncel gelişmeler ele alınacak. Fidan’ın, Türkiye ve Irak arasında olumlu bir gündem oluşturulmasına yönelik Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın geçtiğimiz nisan ayında gerçekleştirdiği ziyaret sırasında kurulan iş birliği mekanizmalarının işletilmesine vurgu yapması bekleniyor.

PKK İLE MÜCADELE VE BÖLGESEL GÜVENLİK

Türkiye’nin, Irak’tan PKK’yı terör örgütü olarak resmen ilan etmesini ve topraklarından tamamen tasfiye etmesini beklediği mesajı görüşmelerde dile getirilecek. Ayrıca, İsrail’in bölgedeki saldırıları ve Suriye’deki olumsuz gelişmelerin Irak üzerindeki etkileri de gündeme taşınacak. Türkiye’nin, Irak’ta istikrarı desteklediği ve Sudani hükûmetinin çabalarına tam destek verdiği ifade edilecek.

EKONOMİK VE TİCARİ İLİŞKİLER

Bakan Fidan’ın ziyaretinde, Türkiye ile Irak arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin geliştirilmesi de öncelikli konular arasında yer alacak. Görüşmelerde, bu alandaki “suni engellerin” ortadan kaldırılması için atılması gereken adımlar ele alınacak. Ayrıca, Türkiye’nin "doğal ortağı" olduğu Kalkınma Yolu Projesi’ne desteğin sürdürülmesi ve projeye hız kazandırılması yönündeki kararlılık vurgulanacak.

BÖLGESEL DİYALOG MESAJI

Fidan’ın Irak ve Suriye arasındaki ilişkilerin iyi komşuluk ve yapıcı diyalog temelinde geliştirilmesinin önemine dikkat çekeceği ve tüm taraflara bu yönde telkinlerde bulunulduğunu aktaracağı öğrenildi.