Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Pertek Köprüsü'nün önümüzdeki sene projesini bitiriyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. İnşallah yapımını planlayacağız." dedi.

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Ahmet Aytar Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Elazığ 8. Olağan İl Kongresi saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Kongrede, AK Parti Elazığ teşkilatının bugüne kadar yaptığı çalışmaları içeren sinevizyon gösterimi sunuldu.

Bakan Uraloğlu, kongrede yaptığı konuşmada, yenilenme süreci olan kongrenin Elazığ'da yeni bir heyecana vesile olacağını belirterek, kongrenin hayırlara vesile olmasını temenni etti.

Elazığ'ın neye ihtiyacı olduğunu bildiklerini, hizmet etmeye devam edeceklerini kaydeden Uraloğlu, kentte 33 kilometre olan bölünmüş yolu 365 kilometreye çıkardıklarını belirtti.

"Sıcak asfaltımız hiç yokmuş, 204 kilometreye çıkardık. Elazığ'ı her yönden bölünmüş yollarla bağladık. Ankara, Mersin, Muş, Bingöl, Erzurum ve Malatya'ya kadar her tarafıyla bağladık. Elbette yapacağımız işler var." ifadelerini kullanan Uraloğlu, Kömürhan Köprüsü'nün bir mühendislik eseri olduğunu, köprüyü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla kendilerine yapmak nasip olduğunu anlattı.

Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Pertek Köprüsü'nün önümüzdeki sene projesini bitiriyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. İnşallah yapımını planlayacağız. Diyarbakır'a kadar giden, bir diğeri de Malatya'dan Sivas'a kadar uzanacak hızlı tren hattı. Proje çalışmalarımız devam ediyor. Projemizi bitirdiğimizde inşallah bunların da yapımına geçeceğiz."



AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan da Elazığ'ın özel ve kadim bir şehir olduğunu, burada olmanın ayrı bir mutluluk verdiğini dile getirdi.

Yüreklerinde büyük bir yangın olduğunu belirten Karaaslan, Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de çıkan yangında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır ve başsağlığı diledi.

Dün akşam Konya'dan gelen haberle üzüldüklerini anlatan Karaaslan, ekiplerin elinden geleni yaptığını söyledi.

Elazığ'ın depremin acısını yüreğinde yaşamış bir şehir olduğunu kaydeden Karaaslan, şöyle konuştu:

"Bundan 5 yıl önce 24 Ocak günü depremle sarsılmış, o acıyı hala en derinden hisseden bu şehirden bugün yaralarını büyük oranda sarmış, onun dışında geleceğe yönelik önemli adımları, yatırımları, proje haline getirmiş bir şehre dönüşmüş olmanın memnuniyetini duyuyoruz. Depremde kaybettiğimiz canlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde adını Türkiye Yüzyılı koydukları süreci hayata geçirdiklerini anlatan Karaaslan, Türkiye Yüzyılı hedeflerine ulaşmak gayretiyle devam ettirdikleri bu çabayı terörsüz Türkiye diyerek bir nebze daha güçlendireceklerini, Cumhur İttifakı olarak birlik ve beraberliklerinden aldıkları güçle çözüm ürettiklerini belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti Van 8. Olağan İl Kongresi'nde yaptığı konuşmasının izlendiği kongrede, tek liste halinde gidilen seçimde mevcut başkan Şerafettin Yıldırım yeniden il başkanlığına seçildi.

Kongreye, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, AK Parti Elazığ milletvekilleri Erol Keleş, Ejder Açıkkapı ve Mahmut Rıdvan Nazırlı ile partililer katıldı.

Muhabir:İsmail Şen, Suat Öztürk