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Ümit Özdağ neden tutuklandı! Yalanları bir bir belgeleriyle böyle ortaya çıktı!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, 19 Ocak'ta düzenlenen partisinin il başkanları istişare toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında sarf ettiği sözlere ilişkin başlatılan soruşturmada gözaltına alınan Özdağ'ın İstanbul Adliyesi'ndeki işlemleri tamamlandı.

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Savcılık ifadesinin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan Ümit Özdağ, "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek" suçundan tutuklandı. Peki Ümit Özdağ bugüne kadar hangi yalanları söyledi?

Hepsini ve daha fazlasını gündemde yer alan diğer önemli gelişmeleri Hadi Özışık canlı yayında Hadi Başlayalım'da değerlendirdi.

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