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Suriye yönetimi Esad'ın memleketinde operasyon başlattı

Suriye yönetimi Esad'ın memleketinde operasyon başlattı

Suriye'de yeni yönetime bağlı Askeri Operasyonlar İdaresi, ülkenin batısında yer alan Lazkiye ilinde Esed ailesinin memleketi olan Kırdaha ilçesinde operasyon başlattı.

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Suriye Haber Ajansına (SANA) göre, Askeri Operasyonlar İdaresinin Lazkiye kırsalında başlattığı operasyona çok sayıda güvenlik gücü katıldı.

Operasyon, Lazkiye'de silahlarını teslim etmeyen eski rejim unsurlarının son dönemde tekrarlanan saldırılarının ardından düzenlendi.

AA muhabirinin Askeri Operasyonlar İdaresi'ndeki güvenlik kaynaklarından edindiği bilgiye göre, Kırdaha'daki operasyona helikopterler de eşlik etti.

Operasyonda eski rejimin bazı unsurları yakalandı.

Esed ailesinin memleketi Kırdaha, devrik Baas rejiminin eski kalesi olarak biliniyor.

Baas rejiminin 8 Aralık 2024'te yıkılmasının ardından genel af çıkaran yeni yönetim, birçok ilde uzlaşı merkezleri açarak devrik rejim unsurlarından belli bir süreye kadar silahlarını teslim etmelerini istemişti.

Şam, Lazkiye, Tartus ve Humus illerinde de uzlaşı çağrılarını ve silahlarını teslim etmeyi kabul etmeyen eski rejim unsurlarına yönelik geniş çaplı benzer operasyonlar düzenlenmişti.

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