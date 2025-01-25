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Galatasaray - Konyaspor maçı (CANLI YAYIN)

Galatasaray - Konyaspor maçı (CANLI YAYIN)

Süper Lig'in 21. haftasında Galatasaray, Konyaspor'u konuk edecek.

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Galatasaray, Süper Lig'in 21. haftasında sahasında Konyaspor ile karşılaşacak.

Galatasaray 0-0 Konyaspor (CANLI SKOR)

Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde yapılacak maç saat 19.00'da başlayacak.

Mücadele beIN Sports 1 ekranlarından yayınlanacak.

Müsabakayı hakem Halil Umut Meler yönetecek. Karşılaşmanın VAR koltuğunda ise Polonyalı Pawel Raczkowski oturacak.

İLK 11'LER

Galatasaray: Muslera, Sallai, Davinson, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Kaan, Barış, Mertens, Yunus, Osimhen

Konyaspor: Slowik, Boranijasevic, Bazoer, Adil, Guilherme, Jevtovic, Ndao, Melih, Oğulcan, Yusuf, Kramer

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