Bakan Kurum’dan kentsel dönüşüm çağrısı: “Hep birlikte evlerimizi, iş yerlerimizi dönüştürelim”

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Konya’da çöken bina ile ilgili “Bu acı olay bizlere bir kez daha kentsel dönüşümün ne kadar hayati bir mesele olduğunu göstermiştir. Kentsel dönüşüm bir milli güvenlik meselesidir ve bunun için de bu mücadeleyi topyekun yapmalıyız. Gelin, hep birlikte evlerimizi, iş yerlerimizi dönüştürelim. Hep birlikte kentsel dönüşüm projelerine verilmesi gereken önemi ortaya koyalım. Gün siyaset yapma günü değildir" dedi.

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Osmaniye'de Akyar TOKİ afet konutlarını ziyaret etti. Burada basın açıklaması yapan Bakan Kurum, Konya’nın Selçuklu ilçesinde çöken 4 katlı bina ile ilgili “3 kardeşimizi kurtardık, 2 kardeşimizin de maalesef cansız bedenine ulaştık. Ben kardeşlerimize Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum” dedi.

“KENTSEL DÖNÜŞÜM İÇİN DEVLETİMİZ VATANDAŞIMIZIN YANINDA”

Bakan Kurum vatandaşlara kentsel dönüşüm çağrısı yaptı:

Bu acı olay bizlere bir kez daha kentsel dönüşümün ne kadar hayati bir mesele olduğunu ortaya koymuştur. Kentsel dönüşüm bir milli güvenlik meselesidir ve bunun için de bu mücadeleyi topyekun yapmalıyız. Yaşadığımız depremlerde, kendiliğinden yıkılan binalarda biz bu acıları bir kez daha yaşamak istemiyoruz. Ben sizlerin vasıtasıyla buradan evleri riskli yapı olan tüm vatandaşlarımıza bir çağrıda bulunmak istiyorum. Gelin, hep birlikte evlerimizi, iş yerlerimizi dönüştürelim. Hep birlikte kentsel dönüşüm projelerine verilmesi gereken önemi ortaya koyalım. Devletimiz tüm imkanlarıyla vatandaşımızın yanındadır. Gerek Bakanlığımız gerek belediyelerimiz gerek sunmuş olduğumuz kredi ve hibe kapsamında bütün binalarımızın dönüştürülmesi noktasında hassasiyetle davranalım.

“SEFERBERLİK ANLAYIŞIYLA ELİMİZİ TAŞIN ALTINA KOYALIM”

Kentsel dönüşümün siyaset üstü bir mesele olduğunu vurgulayan Bakan Kurum, “Konya’da yaşadığımız benzer acıları bir daha yaşamamak adına bir seferberlik anlayışıyla elimizi taşın altına koyalım. Gün siyaset yapma günü değildir. Gün birlik ve beraberliği ortaya koyma günüdür. Eser ve hizmet siyasetinin ne kadar önemli olduğunu ifade etmek istiyorum. Bu konuda vatandaşlarımızdan hassasiyet göstermelerini, kentsel dönüşümü asla ertelememelerini istiyorum. Bu konuda biz destek bekliyoruz. Bu tek kişinin yapacağı bir mücadele değil. Riskli binada oturan vatandaşlarımız belediyelere, valiliklere başvursunlar” diye konuştu.

“YARIM MİLYONA YAKIN KONUTUN ALTYAPISIYLA İNŞASI DEVAM EDİYOR”

Dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleriyle 201 bininci konutun anahtarlarını teslim ettiklerini anımsatan Bakan Kurum, “Yeni sevinçler, yeni mutluluklar yaşamak için 11 ilimizin ekiplerimiz gece gündüz çalışıyor. Hak sahiplerine teslim edeceğimiz yuvalarımızın yüzde 100’ünün, yani 453 bin yuvamızın yapımını başlattık. Şu anda burada, yarım milyona yakın konutun altyapısıyla inşaatı devam etmektedir” dedi.

11 İLDE TÜRKİYE'NİN ÇEVRESİNİN UZUNLUĞU KADAR ALTYAPI ÇALIŞMASI

Bakan Kurum, sadece konut yapmadıklarını, deprem bölgesini şehir merkezleri, sosyal donatı alanlarıyla topyekun inşa faaliyetleri yürütüldüğünü anlattı: Bugün deprem bölgesinde toplum uzunluğu 11 bin kilometreyi bulan altyapı faaliyetleri yürütülüyor. İçme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu hatları gibi. Büyüklüğün anlaşılması için bir karşılaştırma gerekirse, Türkiye'nin çevre uzunluğu yaklaşık 11 bin kilometredir. Yani bugün deprem bölgesinde Türkiye'nin çevre uzunluğu kadar bir alt yapı faaliyetine imza atıyoruz.

“6 ŞUBAT’TA TUTTUĞUMUZ ELLERİ EVLER TESLİM EDİLİNCEYE KADAR BIRAKMAYACAĞIZ”

Osmaniye’de 7 bin 337 konut ve iş yerini teslim ettiklerini, 4 bin 881 konut ve iş yerinin ise yapımının sürdüğünü belirten Bakan Kurum, İstasyon Caddesi’ndeki dönüşüm çalışmasının da 30 Ocak’ta başlatılacağını açıkladı. Bakan Kurum, “Dün olduğu gibi bugün de yarın da deprem bölgesinden asla ayrılmayacağız. Depremzedelerimizin 6 Şubat sabahı tuttuğumuz elini bu evler teslim edilinceye, şehirlerimiz ayağa kalkıncaya kadar asla bırakmayacağız. Afetin tüm yaralarını sarıncaya kadar tüm ekibimizle bu mücadeleye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.