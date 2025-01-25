BIST 10.105
DOLAR 35,68
EURO 37,48
ALTIN 3.178,91
HABER /  GÜNCEL  /  OTOMOBİL

Lexus LBX, ikinci kez 'Yılın Küçük SUV'u ödülünü kazandı

Lexus LBX, ikinci kez 'Yılın Küçük SUV'u ödülünü kazandı

Lexus LBX, İngiltere'nin önemli otomobil yayınlarından "What Car? Ödülleri"nde üst üste ikinci kez "Yılın Küçük SUV"u ödülüne layık görüldü.

Abone ol

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Lexus, 2025'e ödülle başladı. Başarısını yeni bir ödülle taçlandıran Lexus LBX, aynı zamanda birçok ülkede olduğu gibi İngiltere'de de Lexus'un en çok tercih edilen modeli olarak öne çıktı.

Lexus'un üst düzey işçiliğini yeni bir segmente taşıyan LBX, aynı zamanda rafineliği, sürüş kalitesi ve donanım seviyeleriyle de dikkati çekiyor. Avrupalı kullanıcılar tarafından kısa zamanda çok sevilen bir model haline gelen LBX, premium ve teknolojik kabinini, dinamik ve konforlu bir sürüşle kombine ediyor.

Rekabetçi kompakt SUV segmentinde yer alan LBX, bu sınıfta standartları belirlerken 1,5 litrelik hibrit motoruyla da düşük emisyon ve yüksek verimlilik sunuyor. LBX'in tam hibrit sistemi, 136 HP maksimum güç ve 185 Nm maksimum tork üretiyor.

LBX, 0-100 kilometre/saat hızlanmasını 9,2 saniyede gerçekleştiriyor. WLTP birleşik ölçümlerine göre yakıt tüketimi 4.4 litre/100 kilometre ve CO2 emisyonu ise 100 gram/kilometre olarak dikkati çekiyor.

Lexus LBX modeli, tanıtıldığı günden bu yana ilgi odağı olmaya devam ediyor. Geçen yılın başlarında What Car? dergisi tarafından "Yılın Otomobili" ve "Yılın Küçük SUV"u ödülleriyle taçlandırılan LBX, bu yıla da bir başka Yılın Küçük SUV'u ödülüyle devam etti.

LBX aynı zamanda modelden ilham alan iletişim çalışmaları ve tanıtımlarıyla da ödül aldı. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneğinin düzenlediği ODMD Gladyatör-Satış ve İletişim Ödüllerinde Lexus, "LBX- Her Gün Sıra Dışı" iletişim çalışmalarıyla "Yılın Entegre İletişim Kampanyası Ödülünü" kazandı.

ÖNCEKİ HABERLER
Citroen C3 baştan aşağı yeniden tasarlandı Türkiye için satış tarihi belli oldu
Citroen C3 baştan aşağı yeniden tasarlandı Türkiye için satış tarihi belli oldu
Abdulkadir Uraloğlu: Pertek Köprüsü'nün önümüzdeki sene projesini bitiriyoruz
Abdulkadir Uraloğlu: Pertek Köprüsü'nün önümüzdeki sene projesini bitiriyoruz
Suriye yönetimi Esad'ın memleketinde operasyon başlattı
Suriye yönetimi Esad'ın memleketinde operasyon başlattı
Ümit Özdağ neden tutuklandı! Yalanları bir bir belgeleriyle böyle ortaya çıktı!
Ümit Özdağ neden tutuklandı! Yalanları bir bir belgeleriyle böyle ortaya çıktı!
Hakan Fidan, yarın Bağdat'a gidiyor
Hakan Fidan, yarın Bağdat'a gidiyor
Erzincan'da deprem oldu! Kandilli şiddetini duyurdu
Erzincan'da deprem oldu! Kandilli şiddetini duyurdu
Gökyüzünde tarihi an! Gezegen dizilimi (hizalanması) gerçekleşecek!
Gökyüzünde tarihi an! Gezegen dizilimi (hizalanması) gerçekleşecek!
Bir ilde toplu ulaşıma zam geldi! İşte tramvay, otobüs, taksi ve minibüs ücretleri
Bir ilde toplu ulaşıma zam geldi! İşte tramvay, otobüs, taksi ve minibüs ücretleri
Türkiye’de elektrikli otomobil pazarı rekor kırdı
Türkiye’de elektrikli otomobil pazarı rekor kırdı
Cumhurbaşkanı Erdoğan seçimlerde cumhur ittifakının hedeflediği oy oranını açıkladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan seçimlerde cumhur ittifakının hedeflediği oy oranını açıkladı
Tam 700 bin işçiye toplu sözleşme müjdesi!
Tam 700 bin işçiye toplu sözleşme müjdesi!
Samet Akaydın Fenerbahçe'yi sildi taraftar öfkelendi
Samet Akaydın Fenerbahçe'yi sildi taraftar öfkelendi