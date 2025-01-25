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Erdoğan'ı görünce 'Evim yok’ diye seslenmişti! Malatya Valiliği'nden açıklama geldi

Erdoğan'ı görünce 'Evim yok’ diye seslenmişti! Malatya Valiliği'nden açıklama geldi

Malatya'yı ziyaret eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 'Evim yok' diye seslenen vatandaşın görüntüleri gündem olmuştu. Konuyla ilgili Malatya Valiliği'nden açıklama geldi. Yapılan açıklamada iddiaların gerçeği yansımadığı ve söz konusu kişinin barınma ihtiyacı olmadığı belirtildi.

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Malatya Valiliği, bazı haber sitelerinde ve sosyal medya hesaplarında yayılan "Evim yok diyerek Erdoğan'a seslenen kişiyi korumalar uzaklaştırdı" iddiaları ile kamuoyunu yanıltmaya yönelik haberlere ilişkin açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Malatya ziyareti sırasında otobüsten çocuklara oyuncak dağıttı. O esnada kalabalığın arasındanbir kişinin “Başkanım iki dakika konuşabilir miyiz? Evim yok Cumhurbaşkanım, evim yok. Çadırda kalıyorum” diyen bir kadının sesi duyuldu.

Söz konusu kadının Erdoğan’ın korumaları tarafından alandan uzaklaştırıldığı iddia edildi.

Malatya Valiliği'nden yapılan açıklamada, bazı sosyal medya hesaplarında yer alan ve kamuoyunu yanıltmaya yönelik haberler nedeniyle inceleme yapıldığı belirtildi.

VALİ YAVUZ PAYLAŞTI

Malatya Valisi Seddar Yavuz söz konusu açıklamayı "Devletimizin tüm imkanları depremzede kardeşlerimize seferber edilmişken ve asrın inşasını gerçekleştirirken eksik ve yanlış bilgi ile yapılan paylaşımlardan üzüntü duyduğumuzu ifade etmek için bu açıklamayı yapma gereği hasıl olmuştur." notuyla paylaştı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"BARINMA İHTİYACI BULUNMUYOR"

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın 24 Ocak tarihinde ilimizi ziyaret programları kapsamında Özal Mahallesi'nde A.K. adlı bir vatandaşımızın barınma ihtiyacını dile getirdiği anlaşılmıştır.

Konuyla ilgili olarak yapılan araştırmalarda, vatandaşımızın ikamet ettiği Yeşilyurt Bostanbaşı Mahallesi'ndeki müstakil evin, 6 Şubat depremi sonucunda 'az hasarlı' olması nedeniyle Bindal Mahallesi'nde yaptırdığı prefabrik evde eşi ve çocuklarıyla ikamet ettiği tespit edilmiştir.

Ayrıca, bu vatandaşımızın eşinin de kendisine ait ticari araçla taksicilik yaptığı ve ailenin barınmaya dair herhangi bir mağduriyetinin bulunmadığı anlaşılmıştır."

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